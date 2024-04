Bier auf Ex getrunken: Jason Kelce verteidigt Bruder Travis!

Vor wenigen Tagen sorgte Travis Kelce (34) während einer Liveshow in der Fifth Third Arena in Ohio für ziemlich viel Aufsehen: Der NFL-Star trank Alkohol auf der Bühne. Seither wird der Freund von Taylor Swift (34) für diese Aktion immer wieder in den sozialen Medien kritisiert. Nun nimmt sein älterer Bruder Jason (36) ihn in Schutz. "Ich weiß, dass es auf dem Video wie eine Abschlussfeier aussieht, aber das war tatsächlich am Ende eines 'New Heights Live'-Podcasts, den wir veranstaltet haben, um Geld für das NIL der Universität zu sammeln", stellt er auf X klar und fügt hinzu: "Die Universität hat das gemacht, um sich über meinen Bruder und mich lustig zu machen, weil wir unsere Diplome nie wirklich abgeholt haben."

Doch wie genau kam es zu dem Vorfall? Alles begann letzte Woche, als die NFL-Geschwister ihre offiziellen Diplome durch den Präsidenten der University of Cincinnati, Dr. Neville Pinto, ausgehändigt bekamen. Bei der feierlichen Übergabe trugen die beiden ihre Kappe und Talare – und Travis ließ es sich dabei nicht nehmen, diesen bedeutsamen Moment zu zelebrieren, indem er auf der Bühne ein Bier wegexte.

Laut Cincinnati Inquirer hatte Jason seinen Abschluss in Marketing erfolgreich im Jahr 2010 absolviert, an seiner Abschlussfeier nahm der ehemalige Footballspieler damals allerdings nicht teil. Travis besuchte die Uni hingegen im Zeitraum von 2008 bis 2012 – seine Kurse im interdisziplinären Studium absolvierte der 34-Jährige jedoch erst vor rund zwei Jahren, als er seine verbleibenden Stunden beendete.

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Instagram / killatrav Travis und Jason Kelce, Football-Profis

