Travis und Jason Kelce kriegen Jahre später ihr Uni-Zeugnis!

Die beiden Brüder Travis Kelce (34) und Jason Kelce (36) nahmen am Donnerstag, laut TMZ, eine Live-Folge für ihren Podcast "New Heights" in der Fifth-Third-Arena auf dem Campus ihrer alten Universität von Cincinnati auf. Am Ende der Aufnahme erhielten sie eine besondere Überraschung: Über ein Jahrzehnt später erhielten Travis und Jason ihre Abschlussehrung sowie ihre Diplome. Bevor der Präsident ihnen das Zeugnis übergab, zogen sich die beiden ihre Talare und Kappen an. Danach überreichte Dr. Neville Pinto ihnen ihre verdienten Abschlusszeugnisse.

Laut der Universität von Cincinnati absolvierte Jason im Jahr 2010 seinen Abschluss in Marketing, nahm aber zu der Zeit nicht an seiner Abschlussfeier teil. Travis besuchte die Uni zwischen 2008 und 2012, beendete jedoch seine Kurse im interdisziplinären Studium erst im Jahr 2022. Nun erhielt er mit seinem Bruder sein Zeugnis. Zusammen mit ihren Eltern und Jasons Frau, Kylie Kelce, posierten sie für ein Foto. Die drei saßen während der Zeremonie im Publikum – Taylor Swift (34), die Freundin von Travis, war nicht mit einem Bier, das er aber zu ihrem Erfolgssong "Shake It Off" euphorisch zu tanzen und feierte mit einem Zug leerte.

Taylor und Travis sollen aber bald wieder vereint sein. Am Freitag beginnt das beliebte Coachella Festival in Kalifornien. Laut Us Weekly verriet ein Insider, dass die beiden dort zusammen auftauchen werden, um sich einige Künstler anzuschauen. "Die beiden wollen unbedingt Lana Del Rey (38) und Jack Antonoff (40) performen sehen, weil Taylor mit ihnen befreundet ist. Sie werden für die beiden Wochenenden ein Haus in der Nähe mieten", gab die Quelle an. Obwohl Taylor nicht offiziell im Line-Up erscheint, spekulieren Fans, dass einige ihrer berühmten Freunde sie als Überraschungsgast auf die Bühne holen könnten.

Getty Images Travis und Jason Kelce, NFL-Stars

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

