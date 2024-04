Emma Heming Willis teilt schöne Erinnerungen mit ihrem Bruce

Bruce Willis (69) und Emma Heming (45) gehen seit vielen Jahren Seite an Seite durchs Leben. Wie aufregend und wertvoll die gemeinsame Zeit der beiden ist und wie sehr sie einander zusammenschweißt, bewies das Model ihren Instagram-Followern mit einer Reihe an Bildern. Unter anderem teilt sie in ihrer Story einen Schnappschuss von einem Set-Besuch in Ungarn 2012 und ein Foto, auf dem der "Pulp Fiction"-Star seine Tochter auf den Schultern spazieren trägt. "Im alte Fotos- und Videostrudel gefangen. Schickt Hilfe!", schreibt Emma dazu. Abschließend veröffentlicht sie ein niedliches Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie ihrem Liebsten einen Kuss auf die Wange drückt, während er strahlend in die Kamera blickt. "Eine zelluläre Art von Liebe", kommentiert sie diese Erinnerung.

Ein ähnliches Kussfoto der zwei Turteltauben bekamen die Fans erst vor wenigen Wochen zu sehen. Am 21. März feierten Emma und Bruce ihren 15. Hochzeitstag. Zum Jubiläum widmete die Britin ihrem Gatten ein paar rührende Worte. "Unsere Vereinigung und Verbindung ist wahrscheinlich stärker als je zuvor. Wir haben zwei aufgeweckte, lustige und gesunde Töchter. Wir haben eine Familieneinheit, die auf gegenseitigem Respekt und Bewunderung beruht. Und ich liebe und verehre einfach den Mann, den ich geheiratet habe!", schrieb sie in die Bildunterschrift ihres Posts.

Scheinbar hat die 45-Jährige in dem Hollywoodstar ihren Traummann gefunden. Das dem so ist, scheint auch ihr bewusst zu sein. Im Netz erinnerte sie sich einst: "Als kleines Mädchen träumte ich davon, mich in den Mann meiner Träume zu verlieben, einen weißen Gartenzaun zu haben, eine Familie zu gründen und zu erfahren, was bedingungslose Liebe ist" und fügte erfreut hinzu: "Die Moral ist: 'Sei vorsichtig, was du dir wünschst, denn es könnte in Erfüllung gehen!'" Dazu teilte sie ein paar Einblicke aus dem gemeinsamen Leben mit Bruce und der gemeinsamen Familie.

Instagram / emmahemingwillis Emma Heming Willis und ihr Mann Bruce Willis

Getty Images Emma Heming und Bruce Willis, Oscars 2014

