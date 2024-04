Fans verwirrt: Trägt Kourtney Kardashian einen Buzz-Cut?

Hier mussten die Fans genauer hinschauen! In wenigen Tagen feiert Kourtney Kardashian (44) ihren 45. Geburtstag – doch schon jetzt lässt es die The Kardashians-Bekanntheit ordentlich krachen. Auf ihrem Instagram-Account teilt Kourt einige Schnappschüsse, mit denen sie ihren Ehrentag einläutet – doch statt die Vorfreude mit ihr zu feiern, fragen sich die Fans: Trägt die Frau von Travis Barker (48) jetzt etwa raspelkurze Haare? "Ich dachte für einen Moment, sie hätte einen Kurzhaarschnitt", "Ich dachte, sie hätte sich den Kopf rasiert" oder "Ich dachte, dass du dir die Haare abgeschnitten hast", schreiben etwa einige User in den Kommentaren. Ein weiterer Schnappschuss zeigt jedoch deutlich: Kourtney hat sich ihre schwarze Mähne lediglich zu einem Zopf im Sleek-Look zusammengebunden.

Aktuell macht die 44-Jährige Urlaub auf den Caicosinseln – und auch dort gewährt die Beauty ihren Fans Einblicke in ihr Privatleben, inklusive neuer Schnappschüsse ihres kleinen Söhnchen Rocky. Auch wendete sich Kourt mit einer wichtigen Message an ihre Follower. "Liebe Neu-Mamis, eure Körper sind wunderschön, egal in welcher Phase. Während der Schwangerschaft, wenn wir leuchten und wachsen und auch danach, wenn wir heilen und wieder schrumpfen. [...] Das Leben ist wunderschön, ihr seid wunderschön. Nur als kleine Erinnerung – auch für mich", schrieb die vierfache Mama zu einem Bikini-Bild von sich.

Kourtney ist Mama von vier Kindern: Mit ihrem Ex Scott Disick (40) durfte sie Mason (14), Reign (9) und Penelope (11) auf der Welt begrüßen. Nach ihrer Trennung fand die Unternehmerin in dem Blink182-Drummer ihre große Liebe: Im Mai 2022 gaben sich Kourtney und Travis das Jawort. Nach ihrer Hochzeit hatten die beiden lange vergeblich versucht, schwanger zu werden. Im Juni des vergangenen Jahres verkündeten Kourtney und Travis dann die süßen News, dass sie ein Kind erwarten. "Ich meine, die Leute haben uns immer gesagt: 'Wenn ihr aufhört, es zu versuchen, wird es einfach passieren'", verriet Kourt in einer Folge von "The Kardashians". Wenige Monate später erblickte schließlich Söhnchen Rocky das Licht der Welt.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit ihrem Sohn

