Erster Coachella-Tag: Stars schmeißen sich richtig in Schale

Am Freitag ist das berühmte Coachella-Festival an den Start gegangen. Bereits am ersten Tag waren Mega-Stars wie Lana Del Rey (38), die K-Pop-Gruppe ATEEZ oder Neu-Mama Suki Waterhouse (32) auf der Bühne zu bestaunen. Doch auch neben der Stage ging es heiß her. Wie jedes Jahr tummeln sich auch etliche Stars und Influencer auf dem Festival – und für die diversen Partys neben dem Festival schmeißen sich diese ordentlich in Schale. So waren unter anderem Megan Fox (37) und Charli D'Amelio (19) in ziemlich coolen Looks unterwegs. Während die Schauspielerin auf eine lässige Biker-Jacke und Overknee-Boots setzte, entschied sich Charli für ein Bikini-Outfit mit durchsichtigem Mesh-Rock.

Doch die zwei waren nicht die einzigen, die mit ihren Outfits überzeugten. Auch Schauspielerin Emma Roberts (33) ließ sich bei einer Coachella-Party blicken und überraschte mit einem sommerlichen Look bestehend aus einem pastellfarbenen Kleid und Cowboy-Stiefeln. Model Alessandra Ambrosio (43), die mittlerweile eine wahre Coachella-Veteranin ist, ließ es sich natürlich auch nicht nehmen, direkt am ersten Wochenende am Start zu sein. In einem romantischen Boho-Oberteil und einer Shorts läutete sie gebührend das Festival ein. US-Influencerin Alix Earle läutete das erste Festival-Wochenende ebenfalls gebührend ein. Ihren 3,5 Millionen Insta-Followern gab sie ein paar Einblicke in ihre Haus-Party. Total lässig mit Lederjacke und schwarzen Cowboyboots zelebrierte sie das Event.

Doch auch die kommenden Tage können sich Fans auf einiges gefasst machen. Am Samstag werden auf der Bühne noch Stars wie Tyler, The Creator (33), Ice Spice (24) und Purple Disco Machine (43) performen. Den Tag darauf sind dann Musiker wie Doja Cat (28), J Balvin und No Doubt am Start. Letztere feiern nach knapp zehn Jahren ihr Bühnen-Comeback. Und dafür hat sich vor allem Frontfrau Gwen Stefani (54) etwas ganz Besonderes überlegt – sie will ihre Looks an die alten Zeiten anpassen.

Getty Images Charli D'Amelio bei dem Celsius Cosmic Desert Event 2024

Getty Images Alessandra Ambrosio, Model

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

Instagram / alix_earle Alix Earle, Influencerin

Getty Images Megan Fox bei einem Event auf dem Coachella-Festival 2024

