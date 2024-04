Pelzhut und Photoshop? Fans kritisieren Leni Klums BH-Foto

Leni Klum (19) sorgt aktuell für ziemlichen Wirbel im Netz. Auf ihrem Instagram-Account teilt das Model nämlich einen Schnappschuss von seinem Besuch des Coachella-Musikfestivals. Auf dem Foto trägt Heidi Klums (50) Tochter einen dunklen Spitzen-BH sowie Baggy Jeans und kombiniert ihr Outfit mit einer auffälligen braunen Pelzmütze, während sie mit dem DJ Jaden Miller posiert. Den Followern der Social-Media-Plattform gefällt das Bild offenbar nicht so ganz – es hagelt gleich mehrfach Kritik. "Schon wieder Pelz! Ob echt oder nicht – es ist scheiße. [...] Wann wacht sie endlich auf?", wirft ein User der Teenagerin vor und ein weiterer meint: "Ich hoffe so sehr, dass die Pelzmütze keine echte ist, denn so was unterstützt man nicht!" Ob es sich bei der Kopfbedeckung um eine Nachahmung handelt oder nicht, stellte Leni bisher nicht klar.

Neben den negativen Worten bezüglich ihres Fellhuts behaupten einige Nutzer außerdem, dass die 19-Jährige an der Aufnahme herumgepfuscht haben soll. "Was stimmt mit ihrem Bauch nicht?", fragt ein User und ein weiterer kommentiert: "Wenn du deine Fotos schon bearbeiten musst, was ich absolut nicht verstehe, dann mach es doch bitte richtig! Du hast mit Sicherheit nicht solche Ecken und Kanten am Körper, warum machst du so was?"

Dass Leni ziemlichen Gegenwind bekommt, ist nicht das erste Mal. Vor wenigen Monaten stichelte ausgerechnet der Mann, der 1992 ihre Mama Heidi entdeckt hatte, gegen die Beauty. "Fahre ich durch Hamburg und sehe plötzlich auf allen Plakatwänden Heidi mit ihrer jungen Tochter, nur wirklich spärlich bekleidet in Dessous", fing Thomas Gottschalk (73) während einer Folge des "Die Supernasen"-Podcasts an und führte weiter aus: "Wo man auch sagt: ’Okay, was will Heidi jetzt ihrer Tochter damit beibringen?' Fürs Modeln war Leni zu klein, aber für Unterhosen hat es gereicht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Leni Klum, Dezember 2022

Anzeige Anzeige

MEYER,THOMAS Heidi Klum und Thomas Gottschalk im Jahre 1999

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Lenis Foto mitsamt Pelzhut? Klasse! Ich finde sie total modisch. Na ja. Ich finde, dass das Bild ein totaler Reinfall ist. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de