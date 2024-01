Zu freizügig? Thomas Gottschalk schießt gegen Leni Klum

Er kann es einfach nicht lassen! In seiner Show "Model 92" hatte Thomas Gottschalk (73) 1992 das heutige Supermodel Heidi Klum (50) entdeckt. Seitdem galten die beiden TV-Größen als eng verbunden. Doch nachdem der einstige Wetten, dass..?-Moderator ein Finale von Heidis Show Germany's Next Topmodel als "Kindergeburtstag" bezeichnete, liegen die beiden im Clinch. Nun legt Thomas noch einen drauf – und schießt gegen Heidis Tochter Leni Klum (19)!

Grund für die Sticheleien ist die Werbung einer bekannten Unterwäschemarke, für die das Mutter-Tochter-Duo momentan leicht bekleidet auf großen Plakaten zu sehen ist. So kommt Thomas' Kollege Mike Krüger (72) in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Supernasen" auf Heidi und ihre Tochter zu sprechen: "Fahre ich durch Hamburg und sehe plötzlich auf allen Plakatwänden Heidi mit ihrer jungen Tochter, nur wirklich spärlich bekleidet in Dessous. Wo man auch sagt: 'Okay, was will Heidi jetzt ihrer Tochter damit beibringen?'" Thomas setzt sogar noch einen drauf. "Fürs Modeln war Leni zu klein, aber für Unterhosen hat es gereicht", stichelt der 73-Jährige.

Bereuen tue Thomas seine Aussage aber nicht, wie er im selben Atemzug klar macht: "Ich habe es mir eh schon mit Heidi verschissen, jetzt werde ich es mir mit der ganzen Familie vergraulen." Na, was wohl Heidi von dieser Provokation hält?

Anzeige

MEYER,THOMAS Heidi Klum und Thomas Gottschalk im Jahre 1999

Anzeige

MEGA / Courtesy of Intimissimi Heidi und Leni Klum, November 2023

Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de