Runde Kugel: Schwangere Vanessa Hudgens verzaubert ihre Fans

Vanessa Hudgens (35) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen! Auf Instagram gibt sie ihren Fans nur allzu gerne Einblicke in diese magische Zeit, so auch jetzt: Die Schauspielerin teilt nun ein neues Bild von ihrem Babybauch – und dieser ist wunderschön rund! In einem hautengen Outfit zeigt sie ihre Kugel. Die Fans sind begeistert: "Ich habe noch nie eine so makellos schöne schwangere Frau gesehen, du strahlst förmlich vor Schönheit" und "Ich dachte, du könntest nicht schöner werden, aber als Mutter [bist du noch schöner]. Wow", heißt es unter dem Beitrag.

Vanessa ist nicht die einzige aus dem High School Musical-Kosmos, die derzeit schwanger ist. Auch ihre Kollegin und einstige Freundin Ashley Tisdale (38) erwartet Nachwuchs. Doch auf gemeinsamen Baby-Content können die Fans wohl noch lange warten. Denn angeblich haben die Ex-BFFs keinen Kontakt mehr zueinander. "Sie haben keinen Kontakt mehr zueinander, sehen sich nicht mehr und denken nicht mehr aneinander", erklärte ein Insider gegenüber Daily Mail. Sie sollen zu unterschiedliche Leben haben, weswegen sie wohl keinen Kontakt mehr haben.

Wenige Wochen nachdem Vanessa ihre Schwangerschaft verkündet hatte, enthüllte auch Ashley, dass sie ein kleines Wunder unter ihrem Herzen trägt. Für sie und Christopher French (41) ist es der zweite gemeinsame Nachwuchs. Vanessa wartet derzeit auf ihr erstes Kind. Kurz nach der Hochzeit mit Cole Tucker begann die Familienplanung.

Getty Images Ashley Tisdale and Vanessa Hudgens, Schauspielerinnen

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihrer Tochter, März 2024

