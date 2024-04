Sarafina Wollny teilt ein süßes Urlaubsfoto von ihren Jungs!

Sarafina Wollny (29) genießt die Zeit mit ihrer Familie. Momentan ist sie mit ihren Liebsten im Strandurlaub. Von dort postet der Realitystar nun eine süße Liebeserklärung an ihre Männer auf Instagram. Das Foto zeigt ihren Göttergatten Peter Wollny (31), wie er die Zwillinge Emory Maximilian (2) und Casey Maximilian (2) an der Hand hält und ihnen beim Planschen hilft. Die Kleinen tragen dunkelblaue Bodys, die mit Ankern verziert sind, während der dreifache Papa graue Shorts und ein blaues T-Shirt trägt. Alle drei schauen konzentriert auf ihre Füße, um ihren Halt im Sand nicht zu verlieren.

In der Caption schreibt Sarafina: "Nicht ohne meine Jungs. Ich liebe euch!" Ihre Fans sind von dem Schnappschuss begeistert. "So süß, die drei!", schreibt eine Userin in den Kommentaren. Die Wollnys-Persönlichkeit scheint total glücklich zu sein, Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können. Auch in ihrer Story teilt sie ein Video, in dem Casey und Emory neben ihrem Papa im Meer stehen. In dem Clip springen die Racker bei jeder kleinen Welle auf und ab und lachen vergnügt.

Neben ihren Jungs haben Sarafina und Peter noch ein weiteres Kind. Nesthäkchen Hope Angel kam 2023 zur Welt und die glücklichen Eltern scheinen seitdem ziemlich fokussiert auf ihren jüngsten Sprössling zu sein. Fans der Großfamilie vermuteten deshalb, dass die Zwillinge auf ihre kleine Schwester eifersüchtig sein könnten. Die Tochter von Silvia Wollny (59) schien sich darum allerdings keine Sorgen zu machen. "Nein, sie lieben die Kleine. Wir haben sie von Anfang an in alles miteingebunden", erklärte sie im Netz.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Peter Wollny mit seinen Söhnen Casey und Emory

Anzeige Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Kinder von Sarafina und Peter Wollny

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr das Foto von Sarafinas Familie? Echt süß! Peter scheint ein toller Papa zu sein. Ganz okay, aber wo ist denn Hope Angel? Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de