Sind Sarafina Wollnys Zwillinge eifersüchtig auf Hope Angel?

Sind die Jungs etwa eifersüchtig auf ihre kleine Schwester? Sarafina Wollny (28) und ihr Mann Peter (30) haben zusammen schon drei Kinder auf der Welt begrüßen dürfen. Auf ihre Zwillinge Emory Maximilian (2) und Casey Maximilian (2) folgte im Sommer schließlich Töchterchen Hope Angel Silvia. Der dritte Nachwuchs macht das Glück der bekannten Familie perfekt. Doch sind die Erstgeborenen eventuell eifersüchtig auf ihre Schwester?

"Nein, sie lieben die Kleine. Wir haben sie von Anfang an in alles miteingebunden", schreibt die dreifache Mama in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Sie sehen oder hören sie und wollen direkt zu ihr, dann gibt es erst mal einen Kuss und sie setzen sich zu ihr." Scheint so, als gäbe es noch keine Eifersüchteleien zwischen den Geschwistern.

Mit Hope Angel Silvia und den Zwillingen haben Sarafina und Peter jeden Abend dieselbe Routine. "Wir gehen hoch ins Zimmer, dann ziehen wir sie um, frische Pampers und dann wird noch Quatsch gemacht", verrät die Influencerin. Sobald die Kinder im Bett liegen, verlassen die Eltern den Raum und lassen die Kids alleine einschlafen. "Dann erzählen sie sich noch ein wenig und schlafen dann alleine ein", fügt sie hinzu.

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny mit ihren Kindern Emory, Casey und Hope bei der Taufe im Oktober 2023

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollnys Zwillinge im Juni 2023

