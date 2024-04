Stecken diese Promis unter den "Masked Singer"-Kostümen?

Aktuell beschäftigt Deutschlands Medienwelt nur eine Frage: Wer steckt dieses Mal unter den Kostümen bei The Masked Singer? Vier Geheimnisse der aktuellen Staffel wurden bereits gelüftet. Während sich der Babylöwe als Uschi Glas (80) und die Couchpotato als Hugo Egon Balder (74) entpuppte, sangen unter dem Mysterium bereits Giovanni Zarrella (46) und Rolando Villazón (52). Für die übrigen Masken haben die Zuschauer aber schon so einige Ideen! In der Joyn-App können die Fans ihre Tipps abgeben [Stand: 15. April, 14:37 Uhr]. Besonders sicher scheinen sie sich bei Elgonia zu sein – 56 Prozent glauben, dass sich darunter No Angels-Mitglied Nadja Benaissa (41) verbirgt. Auch dem Robodog hoffen einige Zuschauer auf die Schliche gekommen zu sein. 54 Prozent tippen auf Moderatorin Nazan Eckes (47). 18 Prozent glauben an Collien Ulmen-Fernandes (42)!

Bei dem Flipflop gibt es ebenfalls so einige wilde Theorien. Während einige Leute spekulieren, dass Heiko (24) und Roman Lochmann (24) abwechselnd in dem Kostüm performen, vermutet der Großteil, nämlich 48 Prozent, dass sich eher Letzterer unter der Maske verbirgt. Exakt die Hälfte der Abstimmungen bekommt bei der Zuckerwatte aktuell Enie van de Meiklokjes (49). Supermodel Heidi Klum (50) folgt mit 11 Prozent. Auch das Krokodil zeigt aktuell noch ein recht klares Ergebnis – darunter soll laut 47 Prozent Die Prinzen-Mitglied Sebastian Krumbiegel (57) stecken! Bei dem Floh tippen die Fans aktuell zu 47 Prozent auf Komikerin Mirja Boes (52), gefolgt von Christine Urspruch (53) mit 26 Prozent und Ruth Moschner (48) mit 11 Prozent.

Zu Ehren der Jubiläumsstaffel stehen so viele maskierte Stars wie noch nie auf der großen Showbühne. Im Mysterium steckt in jeder Woche ein anderer Promi! Direkt nach dem Auftritt des neuen Kostüms kommt es direkt zu der Demaskierung – damit ist den Fans in der aktuellen Ausgabe das Höchstmaß an Rätselspaß geboten!

Getty Images Roman und Heiko Lochmann, Mai 2022 in Berlin

Getty Images Mirja Boes, Komikerin

