Süß: Taylor Swift und Travis Kelce knutschen beim Coachella!

Seit vergangenem September sind Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) offiziell ein Paar – und seitdem unzertrennlich! Das machen die Sängerin und der NFL-Star nun auch auf dem Coachella-Festival deutlich. Wie ein aktuelles Video auf TikTok zeigt, genießen die beiden das musikalische Spektakel in vollen Zügen und tauschen dabei sogar den einen oder anderen Kuss aus – verliebte Blicke und geheimnisvolles Flüstern inklusive. Die Menschenmassen um sie herum scheinen Taylor und Travis während ihres intimen Moments total zu vergessen...

Bei den Fans auf Social Media stößt ihre öffentliche Zärtlichkeit jedenfalls auf große Begeisterung. "Sie sind füreinander bestimmt. Ich liebe das einfach", "Kichernd und mit den Füßen stampfend, ich freue mich so für sie" oder "Lasst sie in Ruhe, aber gebt mir alles davon", lauten nur einige der schwärmenden Nachrichten in der Kommentarspalte. Zwei weitere User schließen sich an und betiteln Taylor und Travis' Kuss sogar als "heiß" und "spicy".

Dass das Paar ordentlich Gas auf dem populären Musikfestival gibt, machte es bereits vor wenigen Tagen deutlich. Wie The Sun berichtete, wurden die "Blank Space"-Interpretin und der Profisportler dabei beobachtet, wie sie im Backstage-Bereich zu einem Song von Jack Antonoff (40) ihre besten Tanzmoves auspackten. Die Blondine schien so begeistert von der Musik zu sein, dass sie sogar jubelnd ihre Arme in die Luft riss.

