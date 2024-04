Süße Tanzeinlage von Valentin Lusin mit Töchterchen Stella

Was für eine süße Überraschung! Das Let's Dance-Tanzpaar Valentin Lusin (37) und Ann-Kathrin Bendixen bekommt diese Woche tatkräftige Unterstützung im Training. Die frischgebackene Mama Renata Lusin (36) besucht die beiden bei ihrer Freitagsvorbereitung – mit im Gepäck hat sie Töchterchen Stella. In ihrer Instagram-Story teilt Renata ein niedliches Video, das sie mit ihrem Mann, Ann-Kathrin und Stella zeigt. Valentin führt seinen Nachwuchs schon jetzt an die ersten Tanzschritte heran, indem er mit seiner Tochter einige Kreise über das Parkett zieht.

Der Tänzer steckt noch mitten in seiner diesjährigen "Let's Dance"-Reise. Renata versorgt ihren Liebsten währenddessen mit Updates ihrer gemeinsamen Tochter. "Sie schickt uns irgendwie gefühlt jede Stunde Fotos und Videos", verriet Valentin im RTL-Interview. Sobald das Training geschafft ist, geht es für den Papa rasch nach Hause zu seiner Familie. "Ich habe ja wirklich das größte Glück, dass wir in Köln trainieren. Das heißt, [ich habe] keine lange Anreise. Ich schaffe es, nach jedem Training nach Hause zu kommen, bei meiner Frau zu sein, mein kleines Baby zu sehen", führt er im Gespräch weiter aus. Am Abend kann er seiner Frau dann bei allem unter die Arme greifen.

Renata sprach offen über die stressige Zeit nach der Geburt. "Wochenbett ist schon hart. Ich hatte auch in der ersten Woche ein bisschen Wochenbettdepression", gestand sie in einer früheren Instagram-Story. Aus dem Schwärmen über ihr kleines Mädchen kommt sie trotzdem nicht heraus. "Das Allerwichtigste ist auf jeden Fall, dass Stella so ein süßes, gesundes, aufgewecktes und temperamentvolles Baby ist", teilte sie im Netz.

Valentin Lusin mit Tochter Stella, April 2024

Renata und Valentin Lusin mit ihrer kleinen Tochter

