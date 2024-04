So motiviert Baby Stella Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Valentin (37) und Renata Lusin (36) verkündeten erst vor wenigen Wochen die wohl süßesten News überhaupt – das Let's Dance-Profipaar ist zum ersten Mal Eltern geworden. Nachdem sich der Neu-Papa nach der Geburt eine Pause von dem beliebten Tanzformat gegönnt hatte, um etwas Zeit mit seiner Familie zu verbringen, kehrt er zur fünften Live-Show zurück. Gemeinsam mit Partnerin Ann-Kathrin Bendixen stürzte er sich in den vergangenen Tagen ins intensive Training – mit besonderer Motivation durch Renata und Baby Stella. "Sie schickt uns irgendwie gefühlt jede Stunde Fotos und Videos", verrät Valentin im RTL-Interview über seine Frau.

Aktuell setzt sich der 37-Jährige mit dem Training und dem Papa-Dasein der doppelten Belastung aus. "Es wird schon eine anstrengende Zeit, weil 'Let’s Dance' auch sehr einnehmend ist. Stella ist einnehmend, das ist ganz klar", erklärte Valentin dazu im Interview mit dem Sender. Dennoch genieße er zwischen dem harten Training immer wieder die Zeit mit seinem kleinen Nachwuchs. Vor allem, dass das Studio und seine zu Hause keine halbe Weltreise voneinander trennt, scheint ihm besonders in die Karten zu spielen. "Ich habe ja wirklich das größte Glück, dass wir in Köln trainieren. Das heißt, [ich habe] keine lange Anreise. Ich schaffe es nach jedem Training nach Hause zu kommen, bei meiner Frau zu sein, mein kleines Baby zu sehen", berichtete der frischgebackene Papa erleichtert.

Während sich Valentin zunächst ganz seiner Frau Renata und der kleinen Stella widmete, tanzte Ann-Kathrin in der vierten Show mit Mikael Tatarkin. Nach ihrer Darbietung auf dem TV-Parkett und den mäßigen Bewertungen der Jury war sich die Weltenbummlerin sicher, dass ihre Reise endet. Doch es kam anders und sie schaffte es geradewegs in die nächste Tanzwoche. "Ich habe wirklich eine komplette Leere in mir gespürt. Ich war mir sicher, dass ich raus bin", verriet sie im anschließenden Interview mit dem Sender.

Getty Images Valentin Lusin und Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

Getty Images Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

