Verraten diese Set-Fotos das Ende von "Mission: Impossible"?

Ist Ethan Hunt in seiner neuen Mission gescheitert? Aktuell steht Tom Cruise (61) in London für den neuen Mission: Impossible-Film vor der Kamera. Vom Set sind nun Paparazzi-Bilder aufgetaucht – und die lassen die Fans nichts Gutes erahnen! Auf den Schnappschüssen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, kniet der Schauspieler in seiner ikonischen Rolle am Boden und streckt sich ergebend, seine Hände in die Luft. Dabei ziert ein ängstlicher Ausdruck sein Gesicht. Es sieht ganz danach aus, als wäre der Geheimagent Ethan Hunt geschnappt worden! Wie eng es für Tom im neuen "Mission: Impossible" tatsächlich wird, bleibt allerdings noch eine ganze Weile abzuwarten.

Fans müssen sich für den heiß ersehnten "Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Zwei" noch etwas gedulden. Wie Kino.de berichtet, steht der 22. Mai 2025 als Startdatum des neuen Action-Streifens im Raum. Damit würde der Film beinahe zwei Jahre später als sein direkter Vorgänger über die Kinoleinwände flimmern. Neben Tom sollen auch Hayley Atwell (42), Simon Pegg (54) und Henry Czerny (65) vor die Kamera zurückkehren, ebenso wie Esai Morales, der für das Franchise in die Rolle des Bösewichts schlüpft.

Mit Sicherheit dürfen sich die Fans bei dem achten Film der Reihe auch wieder auf reichlich Action und spektakuläre Stunts freuen – die werden von dem Hauptdarsteller sogar selbst durchgeführt! "Ich will das Publikum begeistern. Ich will alles tun, was ich kann", erklärte Tom im Interview mit Access Hollywood. In der Vergangenheit hatte er bereits das höchste Gebäude der Welt erklommen oder auch einen Halo Jump aus einem Militärflugzeug gemacht.

Anzeige Anzeige

MEGA/MEGA Tom Cruise und Hayley Atwell beim Dreh von "Mission: Impossible 7"

Anzeige Anzeige

MEGA Tom Cruise bei den Dreharbeiten für "Mission: Impossible 7"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Ethan Hunt geschnappt wird? Ja, es sieht ganz danach aus! Nein, er schafft es immer zu entkommen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de