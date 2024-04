Lippenleserin verrät, was Taylor Swift beim Coachella sagte!

Seit einigen Monaten sind Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) ein Paar. Ihre Liebe zelebrieren die beiden Turteltauben seither vor den Augen der Öffentlichkeit – so auch am vergangenen Wochenende auf dem Coachella-Festival. Die Sängerin und der NFL-Star stürzten sich in das bunte Getümmel und tanzten ausgelassen. Lippenleserin Jackie Gonzalez analysierte nun das Videomaterial und verrät in einem TikTok-Clip die Gesprächsinhalte von Taylor und Travis! Laut Jackie habe die "Bad Blood"-Interpretin ihrem Liebsten unter anderem zugeflüstert, dass sie "betrunken" sei. Als sie und der Footballstar direkt vor der Bühne platziert wurden, soll Taylor verwundert gesagt haben: "Oh mein Gott, wir sind vorne?!"

Außerdem soll die Künstlerin ihren Freund einem Konzertbesucher vorgestellt haben, mit den Worten: "Das ist Travis!" In einer weiteren Szene soll Taylor laut der Lippenleserin "Das war das Beste, was heute Abend passieren konnte. Tut mir leid, dass ich betrunken bin", zu Travis gesagt haben. Es war das erste Mal seit 2016, dass die Künstlerin das beliebte Event in der Colorado-Wüste besuchte.

Dass Taylor zu den absoluten A-Promis gehört, wurde auch am Wochenende wieder klar: Hotelerbin Paris Hilton (43) musste gemeinsam mit ihrem Partner Carter Reum die VIP-Bühne räumen, als die Musikerin zusammen mit ihrem Schatz aufkreuzte. "Plötzlich wurden etwa 20 Leute ans Ende der Plattform geführt, um Platz für eine große Ankunft zu machen!", berichtet ein Augenzeuge gegenüber The Sun.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass eine Lippenleserin Taylors Gespräche vom Coachella-Festival analysierte? Cool! Ich finde das interessant. Ich finde, das greift zu sehr in ihre Privatsphäre ein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de