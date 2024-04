Luca und Christina Hänni tun sich mit Babynamen schwer!

Luca (29) und Christina Hänni (34) haben aktuell die Qual der Wahl. Die Profitänzerin und der Musiker erwarten derzeit ihren ersten Nachwuchs. Lange muss das Let's Dance-Paar auch gar nicht mehr auf sein Baby warten. Ob da schon der Name feststeht? Wohl eher nicht – Christina und Luca können sich einfach nicht festlegen. "Der Name ist aktuell ein großes Thema. Im Moment ist das mehr eine Baustelle", gibt die Tänzerin im Interview mit RTL zu. Ihr Liebster tue sich damit wohl ebenfalls ganz schön schwer.

Dass die beiden in der Schweiz wohnen, erschwere die Sache wohl. "Bei uns ist es schwierig mit den verschiedenen Sprachen. Bei manchen Namen sagst du auf Deutsch: 'Oh, ist das schön!' Und dann auf Schweizerdeutsch...", erklärt Luca. Aus diesem Grund seien die beiden auf der Suche nach einem Namen, der in den beiden Ländern nicht unterschiedlich ausgesprochen wird. Bestenfalls soll der Name des Kindes demnach nicht die Buchstaben R und K beinhalten.

Ganz ohne Namen muss das ungeborene Kind aktuell aber nicht auskommen. In seinem Podcast "Don't worry be Hänni" verriet der DSDS-Gewinner den süßen Spitznamen des kleinen Rackers. Aktuell werde er von seinem stolzen Papa liebevoll "kleiner Wurm" genannt.

Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni im Dezember 2023

Instagram / lucahaenni1 Luca und Christina Hänni, 2024

