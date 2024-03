Christina war bei Schwangerschaftstest sauer auf Luca Hänni

Christina (34) und Luca Hänni (29) erwarten aktuell ihr erstes Kind. Den Moment, als die beiden von den süßen Neuigkeiten erfahren haben, hat sich die Mama in spe aber anders vorgestellt! In ihrem Podcast "Don't worry, be Hänni" ruft sich das Paar jetzt den 8. Oktober in Erinnerung – Lucas Geburtstag und der Tag, an dem Christina zum ersten Mal einen Schwangerschaftstest gemacht hat. "Ich habe mir das total romantisch vorgestellt. Ich dachte, wir machen das zusammen – und dann auf typische Luca-Manier war Luca weg", berichtet die Let's Dance-Tänzerin und fügt hinzu: "Dann habe ich schon zehnmal gerufen: Kommst du jetzt? Kommst du jetzt? Und irgendwann war ich so genervt, dass ich gerufen habe: 'Jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen, es ist schon klar!'"

Der Schwangerschaftstest habe sofort ein positives Ergebnis angezeigt. Zu seiner Verteidigung sagt Luca rückblickend: "Ich dachte, du pinkelst da kurz drauf, wartest auf mich und dann gucken wir zusammen drauf." Dennoch sei der Moment für das Paar letztendlich wunderbar gewesen. "Es war trotzdem schön – es war quasi mein Geburtstagsgeschenk", freut sich der werdende Vater. Christina betont außerdem, dass sie sich trotz des kleinen Zoffs "wahnsinnig gefreut" habe. Sie beschreibt die Schwangerschaft als "sehr, sehr großes Glück."

Christina und Lucas Liebesgeschichte begann bei der beliebten Tanzshow "Let's Dance". Im Jahr 2020 fegten die beiden gemeinsam über das Tanzparkett. Rund zwei Jahre später folgte dann die Verlobung und im Sommer 2023 gaben sie sich im Rahmen einer romantischen Zeremonie in Italien das Jawort. Jetzt dürfen sich die beiden auf ihren ersten Nachwuchs freuen. Bislang verrieten sie das Geschlecht ihres ungeborenen Schatzes aber noch nicht – und auch beim Namen sind sich die beiden noch uneinig.

Anzeige Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / christinaluft Christina Luft und Luca Hänni im April 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Christina in dem Moment genervt von Luca war? Ja, total. Das hätte mich auch geärgert. Nee, irgendwie nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de