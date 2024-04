Mischt sich Herzogin Meghan zu sehr bei den Royals ein?

Sorgt Herzogin Meghan (42) für Unruhe? Die königliche Biografin Angela Levin ist der Überzeugung, dass sich die Frau von Prinz Harry (39) in die Angelegenheiten des britischen Königshauses einmischen will. "Meghan hat die Fäden von Harry gezogen, seit sie sich kennengelernt haben", erklärt sie laut The Sun. Die US-Amerikanerin habe betont, sie wolle die Abläufe in der Monarchie nicht behindern, habe allerdings stets das Gegenteil getan. "Als sie die königliche Familie kennenlernte, versuchte sie sofort, ihnen zu sagen, was sie tun sollten, wie sie die Monarchie führen sollten, wie sie sie aktueller machen sollten", kritisiert Angela.

Meghan könnte also erneut Sand ins Getriebe der Monarchie streuen – es wird bereits spekuliert, dass die zweifache Mutter einer Versöhnung ihres Mannes und dessen Bruder Prinz William (41) im Weg stehen könnte. "Meghan hat den Drang, etwas Großes, Politisches zu machen, weil sie in so vielen verschiedenen Bereichen versagt hat, wie zum Beispiel in der Schauspielerei oder als Produzentin", erklärt Angela. Die Adelsexpertin glaubt, die ehemalige "Suits"-Darstellerin könne ihren Fokus nun wieder mehr auf die Royals richten, da sie mit ihren eigenen Projekten nicht weiterkommt. "Die Sache mit dem Essen, dass sie ein Guru des häuslichen Lebens sei, das ist eine Sache, die nicht funktionieren wird", urteilt sie.

Angela ist nicht die Einzige, die wenig Zukunft für Meghans neue Lifestyle-Marke American Riviera Orchard sieht. "Meghan wird verärgert sein, dass die Ankündigung ihrer neuen Marke so kurz vor der Bekanntgabe von Kates Krankheit erfolgte", ist sich laut Mirror auch Adelsexperte Tom Quinn sicher. Die Veröffentlichung des emotionalen Videos ihrer Schwägerin habe ihr das Marketing quasi unmöglich gemacht: "Sie kann sich darüber nicht beschweren, aber sie steht erneut im Schatten ihrer Schwägerin."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Meghan sich wirklich in die Dinge der Royals einmischt? Ja, es wirkt schon so... Nein, sie konzentriert sich auf ihre eigenen Projekte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de