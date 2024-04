Salma Hayek begeistert Fans mit ungestellten Bikini-Fotos!

Die Schauspielerin Salma Hayek (57) teilt mit ihren Followern eine Reihe von Urlaubsfotos, auf denen sie ungeschminkt strahlt. Seit Ende März ist die Beauty mit ihrem Ehemann François-Henri Pinault und ihrer Tochter Valentina in Mexiko. Auf Instagram gewährt sie nun private Einblicke. Auf drei Schnappschüssen zeigt sie sich in einem gemusterten String-Bikini. Sämtliche Bilder sind unbearbeitet und zeigen sie in ungestellten Posen. In der Bildunterschrift scherzt sie: "Wenn deine Familie dich nicht in Ruhe ein Bikinibild machen lässt."

Die Fans scheinen die unbearbeiteten Fotos zu lieben und kommentieren fleißig: "Ein Blinder könnte ein unglaubliches Foto von dir machen, egal in welchem Outfit du steckst, und das würde das Internet zerstören. Du bist eine Ikone, Salma", schwärmt ein Follower. "Was für eine Frau!", kommentiert ein weiterer und ein anderer ergänzt: "Oh mein Gott, diese Frau altert einfach nicht!"

Salma teilt häufig Bikini-Fotos auf Social Media und äußert sich offen zum Thema Körperbewusstsein. Gegenüber People gestand die 57-Jährige kürzlich, sich selbst in der Vergangenheit "viel zu oft kritisiert" zu haben. "Wenn ich jetzt in den Spiegel schaue und es Dinge gibt, die ich nicht sehe, denke ich darüber nach, wie sehr ich mich in zehn Jahren mögen werde", verrät sie. Sie würde sich immer, wenn sie alte Bilder von sich betrachtet, daran zurückerinnern, wie unwohl sie sich zu diesen Zeiten gefühlt habe und wie unsicher sie mit ihrem Gewicht gewesen war. Rückblickend betrachtet könne sie nun sehen, dass sie zu keinem Zeitpunkt hätte unsicher sein müssen.

Instagram / salmahayek Salma Hayek

Getty Images Salma Hayek, Schauspielerin

