So feiert Ex-Königin Margrethe von Dänemark ihren Geburtstag

Heute ist für Margrethe II. (84) ein ganz besonderer Tag: Sie feiert ihren 84. Geburtstag – und das erstmals, ohne dabei Königin zu sein. Aktuelle Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wie König Frederik (55) und Königin Mary (52) sie anlässlich ihres Ehrentags auf Schloss Fredensborg besuchen. Mit ihr und ihrer Schwester Benedikte posiert das frischgebackene Königspaar bestens gelaunt vor der königlichen Residenz. Margrethes geliebter Dackel Tilia ist ebenfalls dabei.

Die neue Königin präsentierte sich bei der privaten Feierlichkeit ihrer Schwiegermutter von ihrer besten modischen Seite: Die 52-Jährige trug eine Jacke in Babyblau und eine Brosche, die sie auf der linken Seite ihrer Brust befestigte. Laut dem Newsportal handelt es sich bei dem Schmuckstück um die Jubiläumsbrosche, die von Georg Jensen zur Feier von Margrethes 50-jährigem Bestehen auf dem dänischen Thron angefertigt wurde.

Die Partystimmung wurde allerdings von einem besorgniserregenden Vorfall überschattet: In der historischen Börse in Kopenhagen brach am Dienstagmorgen ein Feuer aus. Davon ist auch die dänische Königsfamilie betroffen, da sich der Sitz der Royals, Schloss Christiansborg, ganz in der Nähe befindet. Der Palast musste daher aus Sicherheitsgründen zum Teil evakuiert werden. "Heute Morgen bot sich uns ein trauriger Anblick: Über den Dächern Kopenhagens waberte Rauch, der auf das verheerende Feuer in der Börse hinwies", zeigte sich König Frederik betrübt auf X und fügte hinzu: "Ein wichtiger Teil unseres architektonischen Erbes stand und steht immer noch in Flammen."

