Jessie J legt Musikpause ein, um für ihren Sohn da zu sein

Jessie J (35) kündigt an, dass sie vorerst ihre Karriere pausieren möchte. Im Mai 2023 wurde die Sängerin erstmals Mutter – ihr Sohn Sky ist der ganze Stolz der "Price Tag"-Interpretin und ihres Partners. Ihrem Nachwuchs möchte sie nun ihre ganze Aufmerksamkeit widmen, wie sie in einem intimen Instagram-Video verriet: "Ich gebe mir selbst die Erlaubnis, diesen Moment zu genießen und meine Zeit nicht damit zu verbringen, darüber nachzudenken, wie es mit meiner Karriere weitergeht." Jessie spielt auf die Ausschnitte in dem Clip an, in denen sie ihren Sohn füttert und mit ihm rumalbert.

Die 35-Jährige teilte emotionale Worte und erklärte, dass sie schon vieles in ihrer musikalischen Laufbahn erreicht habe, worauf sie stolz sei. Dennoch habe sich ihr Fokus jetzt auf ihre Familie verlagert. "Ich bin dankbar, dass ich immer noch die Arbeit bekomme, die ich mache. Und ich mache so viele Shows, die mich ausfüllen, meine Rechnungen bezahlen und mich gesund und ausgeglichen fühlen lassen. Aber... Dieser kleine Junge hier gibt mir mehr Sinn, als ich je gefühlt habe", erklärte Jessie ihren Fans. Sie sei sich im Klaren darüber, dass sich nicht jeder eine Auszeit leisten könne: "Ich sehe es also nicht als selbstverständlich an, dass ich das machen kann. Ich bin eine glückliche Frau", beendete Jessie ihr Statement.

Bereits im Januar hatte sich die Musikerin sehr ehrlich und von einer verletzlichen Seite gezeigt. Auf ihrem Instagram-Profil schrieb Jessie: "Ich bin nicht mehr ich selbst, das war ich schon eine ganze Weile nicht mehr." Sie erklärte, dass es "eine Anhäufung von Ereignissen und Gefühlen und Dingen [sei], die [ihr] normales Leben zuletzt verändert haben." Jessie "verarbeite das alles" und sei sich im Klaren darüber, dass dies ein Prozess sei.

Anzeige

Getty Images Jessie J, Sängerin

Anzeige

Instagram / jessiej Jessie J mit ihrem Sohn Sky

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de