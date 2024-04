Auch Giuliano Hediger ist bei Fame Fighting Challenger dabei

Der nächste Kandidat für Fame Fighting Challenger steht fest: Giuliano Lorenzo Hediger. Damit ist er einer der 16 mutigen Realitystars, die sich in den Ring wagen, um sich für das Hauptevent im November zu qualifizieren. Der Schweizer ist bekannt aus dem Reality-TV-Format Love Fool, bei dem er erst kürzlich mit seiner Partnerin Ariel teilgenommen hatte. Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Events – welches von Eugen Lopez veranstaltet wird – heißt es: "Giuliano 'Butterfly' Hediger aus Basel, bekannt aus 'Love Fool', kämpft am 24.05 bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach." Der Realitystar tritt in der Gewichtsklasse "Cruiserweight" an.

Seine Liebste unterstützt den Schweizer in dem Vorhaben anscheinend, denn unter dem Beitrag kommentiert sie: "Du rockst das." Und auch weitere Teilnehmer der Datingshow stehen hinter Giuliano. So drücken beispielsweise Bella und Laura ihren Support mit einem "Team Giuli" aus. Neben weiteren befürwortenden Kommentaren hat sogar ein Fan bereits eine Vermutung, gegen wen Giuliano antreten könnte: "Bestimmt Giuliano gegen Franco? Cooler Love Fool'-Kampf."

Vor wenigen Tagen wurde bereits die Teilnahme eines anderen "Love Fool"-Kandidatenbekanntgegeben: Franco Klepac. Und auch er kämpft in derselben Gewichtsklasse. Es bleibt also spannend, ob die beiden sich nach der Teilnahme in der Datingshow tatsächlich im Boxring wiedertreffen werden.

RTL "Love Fool"-Kandidaten Giuliano und Ariel

Instagram / francoklepac_official Franco Klepac, 2024

