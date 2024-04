Blake Griffin beendet nach 14 Jahren seine NBA-Karriere!

Die Basketballkarriere von Blake Griffin (35) nimmt ein Ende! Nach 14 Jahren kündigte der Profisportler am Dienstag auf Instagram seinen Rücktritt an. "Ich hätte niemals gedacht, dass ich der Typ sein werde, der seinen Rücktritt über einen 'Abschiedsbrief' verkünden wird", schrieb der Basketballer in seinem Statement und fügte hinzu: "Nachdem ich meine Karriere reflektiert habe, empfinde ich nichts anderes als Dankbarkeit." Blake beschrieb zudem, wie dankbar er für die Siege, die Preise und die vielen Momente, die er mit seiner Familie, seinen Freunden, den Fans, den Teammitgliedern und den Trainern teilen konnte, ist. "All diese Erfahrungen in den vergangenen 14 Jahren waren unvergesslich", beendete Blake seinen Brief.

Auch die Fans sind dem Profisportler für diese Zeit sehr dankbar. Unter dem Post sammeln sich zahlreiche Kommentare. "Was für eine tolle Karriere! Danke für alles", schreibt ein Follower. Ein anderer teilt, welch Vorbild Blake für ihn war. "Du warst der Grund, warum ich mit Basketball angefangen habe", kommentiert der Fan. Aber auch seine Kollegen bedanken sich bei ihm. "Dankbar für die Kämpfe. Du hast aus mir einen besseren Spieler gemacht", schreibt der Basketballer Kevin Love (35).

Der Basketballer begann seine Karriere im Jahr 2009. Er gehörte zu den beliebtesten Spielern aus der NBA und spielte sieben Jahre bei den L.A. Clippers. Zu der Zeit gab es laut TMZ die Gerüchte, dass der nun 35-Jährige das Model Kendall Jenner (28) datete. Doch auch diese Zeit hatte ein Ende: Nach den L.A. Clippers wechselte er zu den Detroit Pistons, dann zu den Brooklyn Nets und am Ende zu den Boston Celtics.

Photo by Gregory Shamus/Getty Images Blake Griffin, Profibasketballer der Detroit Pistons

Neilson Barnard/Getty Images Basketballprofi, Blake Griffin

