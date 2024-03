Neue Show "Gestrandet ... in den Flitterwochen" startet bald

Für alle Reality-TV-Fans gibt es jetzt gute Nachrichten: Am 17. April startet eine neue Datingshow auf Joyn und Sat.1. In dem Format "Gestrandet ... in den Flitterwochen" suchen zwölf Singles nach dem Partner fürs Leben. Sie lernen sich jedoch erst nach der Hochzeit richtig kennen! Die mutigen Alleinstehenden geben einem Unbekannten, der von Experten als potenzieller Traumpartner ausgesucht wurde, das Jawort. Danach beginnt für die Frischvermählten das große Abenteuer: Fernab von jeglichen Ablenkungen verbringen sie ihre Flitterwochen auf einer einsamen Insel mitten im Indischen Ozean. Welches Paar kann dieser Herausforderung standhalten?

Wer trotz der neuen Datingshow noch nach mehr Reality-TV-Unterhaltung im April sucht, hat Grund zur Freude! Denn kürzlich wurde das Startdatum der neuen Staffel Prominent getrennt auf Instagram bekannt gegeben. Ab dem 3. April kämpfen wieder zahlreiche Ex-Partner gemeinsam um ein hohes Preisgeld. Da ist Ärger vorprogrammiert! Auch der Cast der diesjährigen Staffel birgt ordentlich Konfliktpotenzial. So treten unter anderem Kim Virginia Hartung (28), ihr Verflossener Emanuell Weißenberger (31) oder Sarah Liebich mit ihrem Ex Nico Legat (25) an.

Mit The 50 tauchte vor wenigen Wochen noch ein neues Format am Realityshow-Himmel auf. In der Spielshow kämpfen ganze 50 Stars und Sternchen um ein hohes Preisgeld für einen ihrer Fans. Dafür müssen Promis wie Paulina Ljubas (27), Matthias Mangiapane (40) oder Yasin Mohamed (32) schwierige Spiele im Squid Game-Stil meistern. Neben den Challenges kommen Flirts und Streitereien zwischen den Reality-TV-Sternchen jedoch auch nicht zu kurz. Die Fans können sich jeden Montag auf neue Folgen bei Amazon Prime freuen.

RTL Kim Virginia und Emanuell Weißenberger bei "Prominent getrennt"

Amazon Prime Video Die Kandidaten der neuen Prime-Video-Show "The 50"

