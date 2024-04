Nach Osterpause: Königin Camilla geht wieder an die Arbeit

Nachdem die britische Königsfamilie zusammen Ostern gefeiert hatte, unternahmen Königin Camilla (76) und ihr Gatte König Charles (75) eine Reise nach Schottland. Dort wurde ihr 19. Hochzeitstag gefeiert. Nun heißt es zurück an die Arbeit. Für ihren ersten Termin nach der Osterpause trifft die Königsgemahlin sich mit der Organisation SafeLives, die sich für den Kampf gegen häusliche Gewalt starkmacht. Ein Projekt, das Camilla sicher sehr am Herzen liegt, denn seit 2020 ist sie Schirmherrin. Im sogenannten Music Room des Buckingham-Palasts trifft sie sich zum Austausch mit einer Jugendgruppe. "Ein fantastisches, anregendes Gespräch im Palast heute", schwärmt die Organisation bei X.

Themen wie die Unterstützung von Opfern häuslicher Gewalt oder Schlimmeres sind für Camilla seit jeher ein Herzensprojekt. Es ist der Hauptfokus ihrer Arbeit als Royal. So eröffnete sie Anfang des Jahres bereits ein Ressourcenzentrum für SafeLives und nahm an einer Fotoausstellung mit dem Motto häusliche Gewalt teil. Ihr Besuch bei der sozialen Gruppe Refuge wurde im Januar mit der Kamera begleitet und fing ein, wie nahe ihr die Geschichten der Opfer gehen. "Erst als ich mich hinsetzte und mir diese wirklich herzzerreißend Geschichten anhörte, wurde mir klar, wie schrecklich das ist und wie tief es geht", soll sie in der Doku laut Daily Mail gesagt haben.

Camilla hat aktuell – genauso wie ihre aktiv arbeitenden Familienmitglieder – alle Hände voll zu tun. Während Charles nach seiner Krebsdiagnose nach und nach zu seinen Pflichten zurückkehrt, wird Prinzessin Kate (42) vermutlich für längere Zeit ausfallen. Schon in den vergangenen Monaten tat die 76-Jährige alles, um ihre Familie zu unterstützen. Zusammen mit Prinz William (41) und Prinzessin Anne (73) vertrat sie die erkrankten Royals. Das soll vor allem ihr Verhältnis zu Stiefsohn William gestärkt haben. Wie ein Insider gegenüber OK! verriet, stehen die beiden sich mittlerweile näher als zuvor: "Die jüngsten Ereignisse haben Prinz William und Königin Camilla offensichtlich nähergebracht. Während der König und die Prinzessin sich erholen, müssen sie sich um die Krone kümmern."

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla im Buckingham-Palast, April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles III.

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Camilla ihre Arbeit wieder aufnimmt? Sehr gut, es wird wohl auch Zeit. Na ja, vielleicht hätte sie sich mit Charles eine längere Auszeit gönnen sollen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de