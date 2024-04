Oh, là, là: North West knipst sexy Fotos von ihrer Mama Kim!

Kim Kardashian (43) zeigt nur zu gerne, was sie hat. Um ihre Vorzüge perfekt in Szene zu setzen, lässt sich die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit nun von einer ganz besonderen Person helfen: nämlich ihrer Tochter North (10). Das Ergebnis kann sich dabei sehen lassen: Auf der entstandenen Instagram-Fotoreihe posiert Kim in einem glitzernden Minikleid mit weitem Ausschnitt und blickt dabei lasziv in die Kamera. Auf weiteren Aufnahmen geht es dann noch etwas wilder zu: Darauf ist die Beauty lediglich verwackelt zu erkennen, was dem Beitrag das gewisse Etwas zu geben scheint.

Doch wie kommen die neuen Schnappschüsse der 43-Jährigen im Netz an? Die Fans zeigen sich jedenfalls eher weniger begeistert von Norths Qualitäten als Fotografin. "Fotografie gehört nicht zu ihren Talenten", "Nur ein gutes Foto" oder "Was bringen verschwommene Fotos?", lauten nur einige der kritischen Nachrichten in der Kommentarspalte. Ein anderer User sieht das allerdings anders und stellt fest: "Ich liebe ihre kreative Richtung".

Das eingespielte Duo pflegt ein enges Verhältnis zueinander. Dennoch macht es der 10-Jährigen offenbar nichts aus, ihrer Mama gegenüber auch mal etwas vorlaut zu werden. Dabei sorgte vor allem eine The Kardashians-Folge aus dem vergangenen Jahr für ziemlich viel Aufsehen: In der Szene begrüßte Kim ihre Tochter mit einem liebevollen "Ich liebe dich". Die Tochter von Kanye West (46) reagierte darauf mit ziemlich flapsigem Tonfall: "Ich brauche Lipgloss. Und du brauchst ein Pickelpflaster, Mom."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im April 2024

Getty Images Kim Kardashian, mit ihrer Tochter North West

