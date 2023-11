Gemein: North West schlägt bei Mama Kim frechen Tonfall an

North West (10) geht mit ihrer Mutter nicht zimperlich um. Die Tochter der Reality-Bekanntheit scheint derzeit ein wenig auf Kriegsfuß mit Mama Kim Kardashian (43) zu stehen. Waren die beiden früher immer ein unschlagbares Team, so scheint die 10-Jährige aktuell lieber Zeit mit ihrem Vater Kanye West (46) verbringen zu wollen. Nun zeigt sich, dass North auch keine Angst hat, ihrer Mutter gegenüber frech zu werden.

In einer neuen Folge "The Kardashians" lässt Kim sich von ihrem Stylisten verwöhnen, als ihre Tochter dazukommt. Während die 43-Jährige North mit einem liebevollen "Ich liebe dich" begrüßt, scheint das Mädchen eher auf Krawall gebürstet. "Ich brauche Lipgloss. Und du brauchst ein Pickelpflaster, Mom", feuert sie in Richtung ihrer Mama. Die weiß offenbar gar nicht, wie ihr geschieht. Irritiert entgegnet sie: "Ich brauche ein Pickelpflaster? Äh, unverschämt."

North scheint derzeit nicht nur lieber mit Papa Kanye zusammen sein zu wollen, sondern würde sogar am liebsten in seine Wohnung einziehen. Gegenüber ihrer Mutter fange North immer an zu weinen und frage sie, warum sie nicht mit ihm in einer Wohnung lebe, erzählte Mama Kim ihrer Schwester Kourtney (44) in der Show. "Er hat alles im Griff. Er hat kein Kindermädchen, er hat keinen Koch, er hat keinen Sicherheitsdienst", ärgerte sie sich.

Instagram / kimkardashian North West, April 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Tochter North West

MEGA Kanye West und North West

