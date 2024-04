Selten! Naomi Watts bringt ihr Kind Kai zu Dior-Event mit

Zu der Frühlings-Modenschau von Dior kommt die "The Watcher"-Schauspielerin Naomi Watts (55) in besonderer Begleitung: Gemeinsam mit ihrem 15-jährigen Sprössling Kai sitzt sie in der ersten Reihe der beliebten Fashion-Show. Die britisch-australische Darstellerin präsentiert sich in einem eleganten weißen Kleid, das besonders ihre Taille betont. Auch der Teenager entscheidet sich für helle Farben. In einem geblümten Faltenrock von Dior und einem darauf abgestimmten Pullover sieht das Kind von Naomi fantastisch aus. Doch das Duo trägt nicht nur aufeinander abgestimmte Outfits. Auch ihre Ähnlichkeit ist nicht zu übersehen. Nicht nur die langen blonden Haare haben sie gemeinsam. Denn Kai ist der "The Impossible"-Bekanntheit wie aus dem Gesicht geschnitten.

Eigentlich hält Naomi ihre beiden Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit. Doch ab und an macht die Blondine wohl auf Social Media eine Ausnahme. Denn zu Kais 15. Geburtstag im vergangenen Dezember gratulierte sie ihrem Sprössling mit einem liebevollen Post auf Instagram. Zu einem Schnappschuss des Teenagers fügt sie emotionale Worte hinzu: "Alles Gute zum Geburtstag, mein süßer kleiner Engel. Du bist alles für mich. Ich bin so glücklich, deine Mutter zu sein!" In den Kommentaren lassen sich außerdem noch zahlreiche Glückwünsche von Naomis Promi-Kollegen finden. "Alles Gute zum Geburtstag, Kai", schrieb zum Beispiel die US-amerikanische Schauspielerin Julianne Moore (63).

Neben Kai ist die "King Kong"-Darstellerin auch noch Mutter eines 16-jährigen Sohnes – Sasha Schreiber. Mit ihrem Ex-Mann Liev Schreiber (56) teilt sie die zwei Sprösslinge. Der Drehbuchautor und Naomi waren von 2005 bis 2016 ein Ehepaar. Seit 2023 ist die Schauspielerin jedoch wieder neu verheiratet – und das scheinbar überglücklich. Über ihren neuen Mann Billy Crudup kommt sie regelmäßig ins Schwärmen. In einem Interview mit Daily Mail verriet die Blondine sogar intime Details. Ihre gute Kommunikation habe zu ziemlich tollem Sex geführt, plauderte sie aus.

Instagram / naomiwatts Naomi Watts' Kind Kai im Dezember 2023

Getty Images Billy Crudup und Naomi Watts im Dezember 2022

