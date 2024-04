Victoria Beckham wird 50: Wusstet ihr das schon über sie?

Für Victoria Beckham (50) ist heute ein ganz besonderer Tag – sie feiert einen Meilenstein in ihrem Leben: Posh Spice wird 50 Jahre alt! Genauer gesagt, kam die Unternehmerin am 17. April 1974 als Victoria Caroline Adams im britischen Harlow zur Welt. Nur 20 Jahre später wurde die Britin zu einem gefeierten Star und hatte mit den Spice Girls großen Erfolg. Doch auch privat zog die Mutter von vier Kindern das große Los – seit 1999 ist sie mit dem ehemaligen Fußballer David Beckham (48) verheiratet. Trotz ihres Erfolges scheint die Designerin aber immer noch sehr bodenständig zu sein.

Wie Daily Mail berichtet, ist sie immer noch mit ihrer Sandkastenfreundin Maria-Louise Featherstone eng befreundet. Mit ihr entdeckte sie wohl als Kind auch ihre Vorliebe für das Jonglieren und Gymnastik. Heute trainiert die 50-Jährige ihren Hammer-Body lieber mit Gewichten und ausgedehnten Einheiten im Gym. Sie hält ihren Traumkörper mit gesunden Snacks und einer ausgewogenen Mahlzeit in Form. Als Kind hingegen war sie ein großer Fan der Fastfood-Kette McDonald's. Laut dem Onlineportal traf sich die Unternehmerin als 16-Jährige immer mit ihrer "Gang zum Burger-Lunch".

Doch nicht nur in Sachen Fitness und Gesundheit hat Victoria ihre Eigenheiten. Was viele Fans sicher nicht wussten: Die brünette Beauty ist ziemlich abergläubisch! Laut Daily Mail verriet sie mal in einem Interview: "Ich gehe nicht unter einer Leiter hindurch [und] wenn ich eine Elster sehe, grüße ich." Auch wenn die Frau von David oftmals ein wenig steif und verkrampft wird, ist sie auch immer für ein oder zwei Drinks zu haben. Am liebsten mag die ehemalige Sängerin einen guten und auch ziemlich teuren Rotwein.

