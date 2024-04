Georgina Fleur kämpft für Sicherheit ihrer Tochter im Netz

Das lässt sich Georgina Fleur (34) nicht bieten! Der Realitystar gibt immer wieder gerne Einblicke in ihr Leben in Dubai. Obwohl auch immer wieder ihre gemeinsame Tochter mit Kubilay Özdemir dabei Thema ist, achtet sie penibel darauf, nicht ihr Gesicht zu zeigen – ganz im Gegensatz zu anderen Seiten in den sozialen Medien! "Vor wenigen Wochen wurden Profile erstellt, auf denen die komplette Identität meiner Tochter veröffentlicht wurde – natürlich gegen meinen Willen und vor allem gegen den Willen meiner Tochter, die noch keine Entscheidung darüber treffen kann!", empört sich die einstige Dschungelcamp-Kandidatin auf Instagram.

Die Übeltäter seien unter anderem Personen, die Georgina "sehr nahestehen". "Leider wurde mein Vertrauen missbraucht und gegen meinen Willen wurden die Fotos und Videos veröffentlicht", stellt die 34-Jährige klar. Mittlerweile habe sie es erreicht, dass die Plattform die betroffenen Bilder und Videos löscht. Dabei bittet der Rotschopf seine Follower um Mithilfe: "Die Identität meiner Tochter zu schützen, hatte und hat für mich immer oberste Priorität. Auch wenn diese missachtet wurde, bitte ich euch, die Profile zu melden und die Fotos nicht zu verbreiten."

Zu dem Vater ihrer Tochter pflegt Georgina ebenfalls kein gutes Verhältnis mehr. "Wir haben keinen Kontakt mehr. Wir haben uns gegenseitig auf WhatsApp blockiert", plauderte sie im September des vergangenen Jahres gegenüber Promiflash aus. Kubilay kümmere sich wohl auch nicht um die Kleine – nicht einmal an ihrem Geburtstag. "Der hat kein Geschenk geschickt, er hat keine Blumen geschickt, hat keine Ballons geschickt", ärgerte sich die TV-Bekanntheit weiter.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Januar 2024

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

