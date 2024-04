In Horrorserie: Kim Kardashian und Emma Roberts küssen sich

Für American Horror Story-Fans gibt es gute Nachrichten: Denn seit Anfang April laufen die neuen Folgen der zwölften Staffel "Delicate" im US-amerikanischen Fernsehen! Seit einigen Tagen können die Zuschauer also wieder Kim Kardashian (43) und Emma Roberts (33) in ihren Rollen als schlagfertige PR-Agentin Siobhan Corbyn und hochschwangere Schauspielerin Anna Victoria Alcott bewundern. In der aktuellen Folge sorgt das knallharte Duo nun für eine echte Überraschung! In einer Szene kommt es während der Oscar-Verleihung zu einem unerwarteten Kuss zwischen dem Realitystar und der "Wild Child"-Darstellerin. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man, wie Kim den Schmatzer selbstbewusst initiiert. Die Fans sind deshalb außer sich! "Was? Ich kann es nicht fassen, aber ich bin so was von dabei!", reagiert ein Nutzer begeistert auf X.

Doch wie kam es zu dem Kuss? Die Schauspielerin Anna, die von Emma verkörpert wird, ist in der Szene für den Oscar nominiert. Zu der Verleihung erscheint sie in Begleitung ihrer Agentin Siobhan – von Kim gespielt. Doch während der Zeremonie kommt es zu unerwarteten Komplikationen: Die Wehen der hochschwangeren Darstellerin beginnen. Auf Anregung von Siobhan bleibt sie trotzdem bei der Verleihung, bis sie als Siegerin ihrer Kategorie verlesen wird. Durch den Gewinn kochen die Emotionen über und es kommt zu dem überraschenden Kuss. Mit den Worten: "Geh und hol dir den Award, Baby", verabschiedet Kim ihre Kollegin.

Der Kuss zwischen Kim und Emma erinnert viele Fans an den legendären Schmatzer zwischen Madonna (65), Britney Spears (42) und Christina Aguilera (43) bei den MTV Video Music Awards im Jahr 2003. Die 65-Jährige holte die damals aufstrebenden Sängerinnen für eine gemeinsame Performance auf die Bühne. Und dann passierte das, worüber viele noch heute reden: Madonna küsste beide Frauen vor laufender Kamera.

Anzeige Anzeige

ActionPress Kim Kardashian und Emma Roberts, Schauspielerinnen

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Madonna bei den MTV Video Music Awards 2003

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu der Szene von Kim und Emma? Beide haben es echt gut gespielt! Es war irgendwie total gruselig... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de