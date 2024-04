Kody Brown leidet sehr unter dem Tod seines Sohnes Garrison

Kody Brown (55) muss einen schweren Verlust durchmachen: Vor wenigen Wochen ist sein Sohn Garrison (✝25) gestorben. Der 25-Jährige beging Suizid. Zwar soll der Alle meine Frauen-Star zu seinem Sohn zuvor kein gutes Verhältnis gehabt haben, dennoch sitzt die Trauer und der Schmerz sehr tief. "Kody geht es überhaupt nicht gut. Er hat sich völlig zurückgezogen", verrät ein Insider gegenüber The Sun. Laut der Quelle befinde sich der US-Amerikaner in keiner guten mentalen Verfassung: "Er zieht sich an dunkle Orte zurück, wenn er besorgt ist, also ist er im Moment einfach an einem sehr dunklen Ort."

Auch das Verhältnis zwischen dem 55-Jährigen und seiner Frau Robyn (45) leide unter seiner aktuellen Verfassung, gibt der Informant preis: "Sein mentaler Zustand wirkt sich auf seine Ehe aus und verursacht tatsächlich Probleme in seiner Beziehung. Er hat eine Art Mauer errichtet und verinnerlicht seine Gefühle." Robyn ist die letzte seiner ursprünglichen vier Frauen, die noch zu dem Polygamisten hält. Meri (53), Janelle (54) und Christine (52) hatten ihn alle in einem Zeitraum von 14 Monaten verlassen. Die 45-Jährige berichtete jedoch auch schon davon, dass sie durch die drei zerbrochenen Ehen Beziehungsprobleme mit Kody hat. "Es war wirklich schwer für unsere Beziehung, denn ich denke, wenn man eine Scheidung durchmacht, fängt man an, sich selbst infrage zu stellen", erklärte Robyn gegenüber People.

Anfang März dieses Jahres war Garrison von seinem Bruder Gabriel leblos in seinem Haus aufgefunden worden. Laut seiner Schwester Madison Rose Brown Brush (28) soll der US-Amerikaner zuvor mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen gehabt haben. Wie die Polizei vor wenigen Tagen bestätigte, beging er Suizid. Kody selbst meldete sich zwar bisher nicht dazu, dafür aber seine Ex und Mutter des Verstorbenen, Janelle. "Kody und ich sind zutiefst betrübt, den Verlust unseres wunderbaren Jungen Robert Garrison Brown bekannt zu geben. Er war ein Lichtblick im Leben von allen, die ihn kannten. Sein Verlust hinterlässt eine so große Lücke in unseren Leben, dass es uns den Atem raubt", hieß es in ihrem Statement auf Instagram.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

Instagram / robertthebrown Robert Garrison Brown, TV-Bekanntheit



