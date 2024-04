Komplett neuer Look: Rihanna trägt jetzt einen blonden Pony

Eigentlich kennen die Fans Rihanna (36) als wunderschöne Brünette. Doch seit einigen Wochen setzt die R&B- und Pop-Sängerin bei ihrer Haarfarbe auf Blond. Bei einem Event ihrer Sneaker-Kooperation Puma x Fenty in London sorgt die erfolgreiche Künstlerin mit ihrem Look jetzt erneut für eine Überraschung: Lässig präsentiert sie ihren neuen Pony! Die neue blonde Mähne bringt die Modedesignerin gekonnt zur Geltung. Denn ihre knalligen roten Lippen untermalen ihre hellen Haare perfekt. In den sozialen Netzwerken sind sich die Fans einig: Sie lieben Rihannas neuen Look. "Sie sieht so toll aus! Ich liebe ihre neue Frisur", schwärmt ein Nutzer auf X.

Auch ihr Outfit kommt bei den Fans gut an. Bei dem Event strahlt die Grammy-Preisträgerin in einem Oversized-Look und macht damit ihrem Ruf als Fashion-Ikone alle Ehre. Die Frau von ASAP Rocky kombiniert einen übergroßen Blazer mit einem offenen Hemd und weiten Hosen. Bei den Farben entscheidet sich die "Where Have You Been"-Interpretin für graue Erdtöne. Mit einer auffälligen orangefarbenen Sonnenbrille sorgt die Modedesignerin zusätzlich für einen besonderen Hingucker.

Bei ihren Outfits setzt die Musikerin seit längerer Zeit auf weite, lockere Kleidung. Dafür hat sie scheinbar auch einen ganz bestimmten Grund. Als Mutter ihrer zwei Söhne RZA und Riot achte die Künstlerin darauf, Komfort in ihren Stil zu integrieren. Gegenüber Interview Magazine erklärte die 36-Jährige: "Es ist eher so, dass ich meine Zeit damit verbringe, die Kinder anzuziehen." Erst dann würde sie sich um ihren eigenen Look kümmern. Dabei sei ihr besonders die Funktionalität wichtig. "Ich frage mich immer: 'Was ist das bequemste Outfit, das ich in ihrer Nähe tragen kann? Was wird sich nicht unangenehm auf ihrem Gesicht oder ihrem Körper anfühlen oder mir das Gefühl geben, dass ich sie nicht richtig halten kann?'", machte die stolze Mutter deutlich.

