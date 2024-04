Rihanna zeigt ihre neue blonde Mähne im knappen Leo-Kleid

Rihanna (36) zeigt mal wieder ihr Modegespür! Vor wenigen Tagen feierte die Sängerin im The Nice Guy in West Hollywood den Geburtstag ihrer Freundin Melissa Forde. Für diese Gelegenheit wählte sie ein atemberaubendes Outfit ganz im Zeichen des Leopardenmusters, bestehend aus einem ultraknappen Leopardenkleid über schwarzen, durchsichtigen Strumpfhosen, kombiniert mit einem fließenden Leopardenmuster-Mantel. Unter dem Minikleid blitzt ihr schwarzer BH auffällig hervor. Auf den Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, sticht aber vor allem auch Rihannas blonde Mähne ins Auge! Seit einigen Monaten trägt die Zweifachmama ihre dunklen Locken blond gefärbt.

Dieser Auftritt folgt auf eine Reihe von modischen Statements der 36-Jährigen, die bekannt dafür ist, Modetrends nicht nur zu folgen, sondern sie selbst zu setzen. Dennoch sieht sich Rihanna nicht als die stylishste Person in ihrem Haushalt! Ihren Partner A$AP Rocky (35) findet sie nämlich durchaus modischer, wie sie kürzlich gegenüber Interview zugab. "Neben diesem Mann fühle ich mich verdammt nachlässig. Ich fühle mich, als sähe ich aus wie seine Assistentin", witzelte sie.

Neben ihrer unbestreitbaren Präsenz in der Modewelt bleibt Rihanna auch musikalisch relevant und betonte in der Vergangenheit immer wieder, dass sie viele Ideen für ein neues Album habe. Obwohl Fans seit der Veröffentlichung ihres letzten Albums "Anti" im Jahr 2016 auf neue Musik warten, scheint sie kreativer denn je zu sein und verspricht eine aufregende Reise hin zu neuen künstlerischen Horizonten. A$AP selbst bestätigte das kürzlich in einem Video auf X: "Sie arbeitet daran."

Anzeige Anzeige

ActionPress Rihanna im April 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Rihannas blonde Haare? Toll, mal was anderes! Mir gefällt ihre Naturhaarfarbe besser. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de