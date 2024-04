Leaks: Das können Fans von Taylor Swifts Album erwarten!

Das Warten hat bald endlich ein Ende: Am 19. April kommt Taylor Swifts (34) neues Album raus! "The Tortured Poets Department" ist das elfte Studioalbum der Musikerin, soll die Trennung von ihr und Joe Alwyn (33) behandeln und wird von den Fans sehnlichst erwartet. Nur einen Tag vor dem offiziellen Release-Termin wurde der Inhalt der Platte auf einigen Plattformen geleakt. Ein TikTok-User behauptet beispielsweise, dass er die Songs schon gehört habe. "Der Sound des Albums ist eine Mischung aus 'folklore', 'evermore', 'Midnights' und den '1989'-Vault-Tracks", berichtet der Nutzer. In einigen der Lieder soll es den Eindruck machen, als ob Taylor heiraten wollte, Joe jedoch nicht: "Viele Referenzen zu Altaren, Ringen oder Hochzeiten."

Außerdem wird behauptet, dass die 34-Jährige auf ihrem neuen Album viel flucht und Namen von Personen nennt – welche, schreibt der User nicht. Ein Song könnte laut dem TikTok-User nicht von Taylor Beziehung zu Joe, sondern der Romanze mit Matty Healy (35) handeln. Ob diese Gerüchte tatsächlich wahr sind, bleibt abzuwarten. Zahlreiche Fans beschweren sich darüber, dass die Tracks des Albums im Vorhinein geleakt wurden. "Sie und ihr Team [haben] die Veröffentlichung dieses Albums so akribisch geplant und gearbeitet, seit nicht respektlos und ruiniert es für die anderen", lautet nur ein empörter Kommentar auf X.

Ob Taylor sich über die Leaks aufregt? Sie scheint trotz des bevorstehenden Album-Releases aktuell nämlich nicht allzu gestresst zu sein. Vergangenes Wochenende feierte sie mit ihrem Freund Travis Kelce (34) ausgelassen auf dem Coachella-Festival. Mit dem Footballstar war die Grammy-Gewinnerin einige Monate nach dem Ende der Liebelei mit Matty zusammengekommen.

Getty Images Taylor Swift bei den Golden Globe Awards 2024

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

