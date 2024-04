"Love Fool"-Ariel verrät den Namen ihres neugeborenen Babys

Jetzt enthüllen Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger auch den Namen ihres Neugeborenen! Vor wenigen Tagen sind die Love Fool-Bekanntheiten Eltern geworden. Ein kleines Mädchen macht die beiden Realitystars nun zu einer richtigen Familie. Ihren Fans wollen Ariel und ihr Liebster nun auch mitteilen, wie ihr Wunder heißt: "Hallo, mein Name ist Ileyna Amani", schreiben sie unter niedlichen Instagram-Schnappschüssen des Babys. Ihre Community ist ganz aus dem Häuschen. "Wie süß und schön der Name" und "Sie hat so einen schönen Namen bekommen", lauten die Kommentare unter dem Posting.

Die beiden scheinen alles gern mit ihren Followern teilen zu wollen. Vor der Geburt verkündeten sie nämlich ebenfalls auf Instagram, dass sie ein Mädchen erwarten. Auch den neuen Alltag mit Baby dokumentieren sie fleißig auf Social Media. "Sobald es Abend ist, ist die Prinzessin wieder hellwach", gibt Ariel Einblick in ihrer Story. Nun überlegt sie auch, ihren Geburtsbericht zu teilen.

Wie die Beziehung von Giuliano und seiner Verlobten läuft, konnte man teilweise in der Kuppel- und Gameshow "Love Fool" sehen. Dort spielten sie den anderen Kandidaten vor, kein Paar zu sein und sich nicht zu kennen. Dafür knutschten sie auch mit anderen Mitstreitern herum. Wenn Ariel und ihr Partner dann mal ungestört waren, kam die Eifersucht auf. Aber ganz offensichtlich überstanden sie diese TV-Beziehungsprobe und sind jetzt wohl mit Ileyna Amani glücklicher denn je.

Instagram / lostbvtterflyy Ariel und Giuliano Hedigers Tochter

