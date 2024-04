Noëlla Mbomba lässt sich von Kritikern nicht unterkriegen

Fiese Kommentare ziehen Noëlla Mbomba nicht runter. Die frühere Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin kassierte in ihrem Beruf als Model bereits einige Absagen. Aufgegeben hat sie dabei trotzdem nie – wenn sie einen Job nicht bekommt, heißt es für die Beauty: weitermachen! "Also, ich würde lügen, wenn ich sage, es hätte mich mental nicht ein bisschen bedrückt. Aber ich bin trotzdem den nächsten Tag aufgestanden, hatte gute Laune und habe dann auch [einen Job] bekommen", erklärt sie im Rahmen der World Burger Tour im Hard Rock Café im Promiflash-Interview. "Die Kritik soll mich nicht runtermachen, sondern mehr pushen, einfach mehr zu machen", erläutert sie weiter ihre Herangehensweise. Insbesondere auf der Fashion Week in Mailand trafen sie harsche Worte.

Häufig sei ihr Alter dabei Thema gewesen "Ich meine, ich bin 27 und in Mailand habe ich viel Kritik bekommen, auch aufgrund meines Alters. Einfach so, und das ist halt eine Sache, wo ich mir denke: 'Ich hab halt erst mit 24 Jahren mit dem Modeln begonnen und manche eben schon mit 18 Jahren'", erläutert sie im Promiflash-Interview. Mental habe dies mit der Zeit an ihren Nerven gezehrt. Trotzdem zog sie auch in Mailand noch Jobs an Land. Ihr Trick? "Ich muss nicht mit derselben negativen Energie von einer Absage zum nächsten Termin gehen. Ich muss mich trotzdem wieder frisch präsentieren", legt sie dar.

Eine gute Vorbereitung bot ihr GNTM. Noëlla nahm 2022 an 17. Staffel teil – das Format verfolge sie bis heute. Sie berichtet von ihrem Fazit der aktuellen Staffel: "Ich habe das Gefühl, dass die Männer dominieren. Ich finde viele Männer da drin sind viel individueller als die Frauen und sind so richtig präsent, sodass die Frauen da untergehen", resümiert sie im Gespräch mit Promiflash. Als ihren aktuellen Favoriten nennt sie Frieder Sell.

Instagram / noella.mbomba Noëlla Mbomba, GNTM-Kandidatin 2022

Instagram / noella.mbomba Noëlla Mbomba im September 2021

