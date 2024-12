Chika und Noëlla fordern Boxkampf mit Forsthaus-Kolleginnen

Die zweite Staffel von Forsthaus Rampensau läuft erst seit knapp zwei Wochen und im Netz wird trotzdem schon heftig gegeneinander geschossen. Vor allem auf Carina Nagel sind einige der Teilnehmer nicht gut zu sprechen. Ihrer Verlobten platzt nun der Kragen: Chika Ojiudo-Ambrose tut sich mit Noëlla Mbomba zusammen, um Gina Alicia und Luisa Krappmann (23) zum Kampf herauszufordern. "Wir fordern euch heraus, im 'Fame Fighting' zu zeigen, dass ihr sportlich genauso eine große Fresse habt wie hier auf Social Media. Die ganzen Sachen wurden persönlich, ekelhaft und mehr als unsportlich gegenüber mir und besonders meiner Frau", schreibt Chika zu dem Instagram-Video, in dem sie und Noëlla ihre Forsthaus-Kolleginnen provozieren.

In ihrer Social-Media-Story erklärt Chika nochmal genauer, was sie zur Kampfansage bewegt hat. "Der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, weil sich im Netz alle gegen meine Perle zusammenschließen und hetzen. Da habe ich einfach keinen Bock drauf", stellt sie klar und fügt hinzu: "Und da meine Verlobte nicht in den Ring steigen würde, würde ich das Ganze regeln. Ganz einfach." Doch weder Gina noch Luisa zeigen bisher Ambitionen, gegen Chika oder Noëlla zu boxen. Ganz unschuldig an der Netz-Hetze scheint Carina aber auch nicht zu sein. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram beleidigte die Ex on the Beach-Bekanntheit ihre Mitkandidaten bei "Forsthaus Rampensau" mithilfe eines kotzenden Emojis. Daraufhin konterte Luisa in ihrer Story: "Nenne sie ab sofort nur noch Miss Doppelmoral, die Alte hat so ihr Gesicht verloren in dieser Show. Ich bin so froh, dass jetzt jeder langsam checkt, was für eine falsche Schlange sie ist."

Was zwischen den Girls alles während der Show vorgefallen ist, bleibt noch abzuwarten. In den bereits ausgestrahlten Folgen bekamen sich Gina und Noëllas Teampartnerin Melody Haase (30) ganz schön in die Haare. Die Temptation Island-Verführerin suchte das Gespräch wegen unterschiedlicher Vorstellungen der Sauberkeit im Badezimmer. Die einstige DSDS-Kandidatin nahm diese Kritik aber persönlich. Der Zoff eskalierte – und auch Carina schürte ordentlich Feuer: "Gina schreit danach, nominiert zu werden", stärkte sie Melody den Rücken.

Instagram / carina.nl Carina Nagel, "Are You The One?"-Teilnehmerin

© Joyn/Nadine Rupp Gina Alicia und Luisa Krappmann, Kandidatinnen "Forsthaus Rampensau" 2024

