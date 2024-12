Forsthaus-Star Noëlla Mbomba hat keinen Kontakt zur Familie

In der achten Folge von Forsthaus Rampensau zeigt sich die sonst so toughe Noëlla Mbomba von ihrer verletzlichen Seite. Als die Kandidaten in einer gemütlichen Runde zusammensitzen, kommt das Gespräch auf das Thema Familie. Für Noëlla eine traurige Angelegenheit: Ihre Mutter lebe zwar in Deutschland, zu ihr habe das Model aber schon über sechs Jahre keinen Kontakt mehr. Auch mit dem Rest der Familie sei es nicht anders. "Meinen Dad kenne ich gar nicht", erzählt sie. Von ihrem Vater habe sie auch mehrere Halbgeschwister, aber auch zu denen habe sie aber keinen Kontakt: "Ich bin komplett allein auf der Welt."

Als Noëlla geboren wurde, war ihre Mutter gerade mal 15. Kennengelernt habe sie ihre Mama aber erst, als sie selbst 13 Jahre alt war: "Ich bin jetzt 27, ich habe mein ganzes Leben nur vier Jahre mit ihr zusammen gelebt." In dieser kurzen Zeit habe sie nie eine Beziehung zu der Frau aufgebaut, die sie geboren hat – ihre Kindheit verlief nicht harmonisch und liebevoll. "Ich wurde angeschrien, ich wurde fertiggemacht bei allem. [...] Ich habe schon so viele unnötige Schläge bekommen", berichtet die ehemalige GNTM-Kandidatin von traumatischen Erfahrungen. Die 27-Jährige habe früh gelernt, sich allein durchzuschlagen: "Sie waren nicht da, sie haben mir keinen Cent gegeben, ich war obdachlos und habe mir alles selbst aufgebaut." Auch wenn das alles wohl schrecklich für sie war, regt es bei Noëlla heute keine Träne mehr an: "Ich glaube schon, dass meine Kindheit und meine Vergangenheit ganz viel aus mir gemacht haben und mich fürs echte Leben geprägt haben." Ihre Forsthaus-Mitbewohner sind sichtlich mitgenommen von dieser Geschichte. "Die will einfach nur Liebe geben und bekommen. Diese Story macht mir Gänsehaut", zeigt sich Chika Ojiudo-Ambrose sichtlich betroffen.

Dass die Castingshow-Bekanntheit sich nicht so schnell unterkriegen lässt, stellte sie schon oft unter Beweis. Im Beruf als Model gehört es dazu, mal die ein oder andere Absage zu kassieren. Aufgeben sei für sie aber keine Option! "Die Kritik soll mich nicht runtermachen, sondern mehr pushen, einfach mehr zu machen", erklärte sie im Promiflash-Interview, wie sie mit solchen Situationen umgeht.

Instagram / noellanyoy Noëlla Mbomba, Model

Instagram / noella.mbomba Noëlla Mbomba, GNTM-Kandidatin 2022

