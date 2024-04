Noch diese Woche: Prinz William nimmt die Arbeit wieder auf!

Prinz William (41) nimmt seine Arbeit wieder auf! Der britische Prinz zog sich seit der Bekanntgabe der Krebserkrankung von Prinzessin Kate (42) weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Das Ehepaar verbrachte die vergangenen vier Wochen in ihrem Landsitz Anmer Hall in Sandringham. Nun gibt der Palast jedoch bekannt, dass der dreifache Vater seinen royalen Pflichten diese Woche wieder nachkommen wird: William wird am Donnerstag die Grafschaft Surrey und West London besuchen, um auf die Gemeinde und Umweltorganisationen in der Region und deren Arbeit aufmerksam zu machen.

Vor einigen Tagen meldete sich William nach der traurigen Diagnose seiner Frau auch auf Instagram wieder zu Wort. "Vielen Dank für so viele unvergessliche Auftritte mit den Löwinnen", zollte er der Fußballspielerin Rachel Daly aufgrund ihres internationalen Karriereendes seinen Tribut.

Wie sportbegeistert der älteste Sohn von König Charles III. (75) ist, wurde auch am vergangenen Wochenende klar: Zusammen mit seinem Sohn Prinz George (10) besuchte er das Fußballspiel Aston Villa gegen den französischen Klub LOSC Lille. Das Vater-Sohn-Duo machte es sich in der VIP-Lounge gemütlich und feuerte das britische Team.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, Ehepaar

Getty Images Prinz William und Prinz George bei einem Kricketspiel 2023

