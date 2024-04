So entspannt Hilary Duff während vierter Schwangerschaft

Als Mama braucht man manchmal einfach eine Runde Entspannung. Das weiß auch Hilary Duff (36). Die Schauspielerin ist im Moment mit ihrem vierten Kind schwanger und hält den Verlauf ihrer Schwangerschaft auf Instagram fest. Auf dem neuesten Foto lehnt sie sich mit geschlossenen Augen zurück – und genießt dabei anscheinend ausführlich die fünf großen Akupunkturnadeln in ihrem Gesicht, Haar und in ihrer Schulter. Die How I Met Your Father-Darstellerin schreibt in dem Text zum Bild: "Ziemlich ruhige Woche hier. Versuche sanft, dem Baby den Räumungsbescheid zu geben."

Könnte das bedeuten, das Baby wird schon bald das Licht der Welt erblicken? Die Fans würde es freuen. In den Kommentaren sieht man, wie aufgeregt sie für Hilary sind. So schreibt beispielsweise ein User: "Ich kann es kaum erwarten, das Baby zu sehen!" Ein weiterer Supporter kommentiert: "Ich liebe es, dass du Dinge postest, die Menschen in ihrem eigenen Leben nachvollziehen können. Du bist echt und menschlich, wie wir alle. Danke!" Und ein dritter meint: "Ich wünsche dir eine reibungslose, schöne Geburt!"

Das neue Baby wird das dritte Kind von Hilary und ihrem Mann Matthew Koma sein. Der älteste Nachwuchs der "Soldat Kelly"-Darstellerin, Sohn Luca Cruz (12), entstand während der Ehe mit Hockeyspieler Mike Comrie (43). Ob der jüngste Sprössling ein Junge oder ein Mädchen sein wird, haben die Eltern noch nicht verraten. Aber so viel steht schon mal fest: Nach Baby Nummer vier wird wohl kein weiteres folgen. Der Sänger hatte sich nämlich im vergangenen Monat einer Vasektomie unterzogen.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff, 2024

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Matthew Koma und ihren Kids

