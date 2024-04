So glücklich präsentiert schwangere Ashanti ihren Babybauch

Aktuell dürfte Ashanti (43) wohl überglücklich sein – zumindest strahlt die Sängerin das bei einem Event in Miami aus! Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, strahlt die schwangere Freundin von Nelly (49) fröhlich, mit einem breiten Grinsen im Gesicht, in die Kameras der Fotografen. In einem eng anliegenden blauen Kleid mit asymmetrischer Ärmelpartie setzt sie den Fokus vollends auf ihre Babykugel. Zu ihrem Look kombiniert sie bunte High Heels mit Schlangenhautmuster, der passenden Clutch dazu und großem goldenen Schmuck.

Erst gestern verkündeten sie und der Rapper, dass sie ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Die Fans der "Rock Wit U"-Interpretin spekulierten schon seit einiger Zeit, ob sie schwanger sein könnte. Mit einem kurzen Clip auf Instagram machte Ashanti die freudige Nachricht dann endlich publik. In dem Video steht das Stimmwunder kurz vor ihrem nächsten Auftritt. Mama Tina Douglas fragt, wie lange sie noch brauche, bis es endlich losgehen kann – Ashantis Antwort: "Ich werde ungefähr neun Monate brauchen". "Baby baby baby baby...", schreibt sie zu ihrem Beitrag.

Doch nicht nur das: Wie die Rapperin in einem Interview ganz nebenbei verrät, sind sie und Nelly verlobt! "Dieses neue Jahr in meinem Leben ist ein Segen voller Liebe, Hoffnung und Vorfreude. Die Mutterschaft ist etwas, auf das ich mich gefreut habe, und dies mit meiner Familie, meinem Verlobten und meinen treuen Fans zu teilen, die meine Karriere so sehr unterstützt haben, ist eine unglaubliche Erfahrung", erzählt sie gegenüber Essence und droppte damit gleich die nächste Überraschung.

Anzeige Anzeige

Instagram / ashanti Sängerin Ashanti

Anzeige Anzeige

Getty Images Nelly und Ashanti im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Look von Ashanti? Super! Sie setzt ihren Babybauch toll in Szene – und sie sieht so glücklich aus! Ich finde den Look nicht so schön. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de