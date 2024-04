Stunden nach der Geburt: Olly Murs hat "ersten Gig als Papa"

"The Show must go on", wie es so schön heißt – das scheint wohl auch das Motto von Olly Murs (39) zu sein. Der Sänger stand nur wenige Stunden nach der Geburt seiner ersten Tochter Maddison wieder auf der Bühne, wie Mirror berichtet. Doch das scheint ihm gar nicht so leicht gefallen zu sein: "Wir sind überglücklich und voller Liebe. [...] Es war schrecklich, heute Morgen Maddison und Amelia zu verlassen, aber die Show muss weitergehen", erklärt er seinen Fans und fügt euphorisch hinzu: "Ich kann nicht glauben, dass ich Vater bin!" Als er nach seinem "ersten Gig als Papa" von der Bühne stürmt, ruft er die Worte: "[Ich] eile nach Hause, um das Baby zu sehen."

Die freudige Nachricht, dass seine Kleine das Licht der Welt erblickt hat, verkündete er erst gestern auf seinem Instagram-Account. Zu einem Bild, auf dem er und seine Partnerin Händchen haltend durch den Krankenhausflur spazieren – in der rechten Hand trägt Olly die Schale mit seinem Neugeborenen darin. Überglücklich schreibt der "Heart Skips A Beat"-Interpret: "Maddison, wir lieben dich schon jetzt so sehr!" Auch die Fans und Freunde der frisch gebackenen Eltern freuen sich über das große Baby-Glück der beiden: "Du bist ein Mädchen-Papa, herzlichen Glückwunsch euch beiden!" und "Herzlichen Glückwunsch an zwei der nettesten Menschen, die ich kenne", heißt es in den Kommentaren.

Dass er erstmals Papa wird, schien für Olly eine große Überraschung gewesen zu sein. Im Netz teilte er einen Video-Clip von dem Moment, als ihm Amelia die frohe Nachricht überbrachte. Es sah ganz danach aus, als wollte er seinen Augen im ersten Moment nicht trauen – das Gesangstalent blieb mit offenem Mund und dem positiven Schwangerschaftstest in der Hand vor seiner Liebsten stehen. Danach folgt ein Zusammenschnitt von den überraschten und erfreuten Gesichtern ihrer Familien und Freunde, als sie von der Schwangerschaft erfuhren. "Es waren nicht nur unsere Herzen, die einen Schlag übersprungen haben...", schrieb er zu dem Video.

Instagram / ollymurs Olly Murs, mit seiner Frau und seiner Tochter

Instagram / ollymurs Olly Murs und Amelia Tank

