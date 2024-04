Süßes Babyfoto: Kaley Cuocos Tochter Matilda kann stehen!

Kaley Cuoco (38) lässt ihre Fans an ihrem Mutterglück teilhaben! Die Schauspieler gewährt in ihrer Instagram-Story einen besonders goldigen Einblick in ihr Privatleben. Auf einem Schnappschuss ist der The Big Bang Theory-Star mit seiner Tochter Matilda zu sehen – und diese ist bereits richtig groß geworden und kann stehen! Auf dem Bild umklammert das Kleinkind das Bein seiner Mama ganz fest, während diese liebevoll das Köpfchen der Kleinen streichelt. "Sie braucht mich manchmal!", kommentiert die Beauty das Foto.

Es ist nur wenige Wochen her, dass der Sonnenschein seinen ersten Geburtstag feierte. Zu diesem Anlass schmiss Mama Kaley übrigens eine ziemlich beeindruckende Geburtstagsfeier im Minnie-Maus-Stil! Dafür dekorierte sie das gesamte Haus unter anderem mit unzähligen Luftballons der kultigen Disney-Figur.

Dass ihr Schatz immer schneller heranwächst und bereits einige Meilensteine verbuchen kann, teilte der Serienstar bereits vor wenigen Monaten: Ende November plapperte die Einjährige nämlich erstmals ein paar Worte! Damals zeigte Kaley ihre Freude ebenfalls auf der Social-Media-Plattform mit einem niedlichen Video, in dem ihre Tochter das Wort "Mama" wiederholte. "Was hast du gerade gesagt? Was war das? Mama? Das hast du gut gemacht!", schwärmte die Partnerin von Tom Pelphrey (41) daraufhin überglücklich.

Instagram / kaleycuoco Baby Matilda mit Mama Kaley Cuoco, im April 2024

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und ihre Tochter Matilda bei der ersten Geburtstagsfeier

