Taylor Swifts Album: Das wird das erste Musikvideo sein!

Taylor Swift (34) gibt Details preis! Fans der Sängerin aufgepasst: Die "Cruel Summer"-Interpretin hat neue Musik in petto! Das Album "The Tortured Poet's Department" steht in den Startlöchern und deshalb gab es eine kleine Nachricht von TayTay an ihre Instagram-Community: "Die erste Single aus 'The Tortured Poet's Department' ist 'Fortnight' featuring Post Malone (28). Ich bin ein großer Fan von Posty, weil er so ein toller Songwriter ist, seine musikalischen Experimente und Melodien, die er schafft, setzen sich für immer in deinem Kopf fest." Die Blondine schwärmt total von dem "Up There"-Interpreten und der Zusammenarbeit.

"Ich konnte hautnah miterleben, wie diese Magie zum Leben erweckt wurde, als wir gemeinsam an 'Fortnight' gearbeitet haben. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr diesen Song heute um Mitternacht hört und morgen um 20 Uhr (Eastern Time) das Video seht", führt sie aus und lässt damit eine Bombe platzen. Es wird also auch schon ein Musikvideo für ihre Fans geben. Kurz vor dem offiziellen Release wurde wohl schon das Album geleakt.

Und das können die Fans angeblich erwarten: "Der Sound des Albums ist eine Mischung aus 'folklore', 'evermore', 'Midnights' und den '1989'-Vault-Tracks", berichtet ein TikTok-Nutzer. Einige Tracks klangen so, als hätte Taylor heiraten wollen, ihr Ex Joe Alwyn (33) jedoch nicht. Die beiden waren rund sechs Jahre ein Paar und die neue Musik soll sich komplett um die Beziehung drehen. Mittlerweile scheint sie das alles verarbeitet zu haben: Denn Taylor ist jetzt mit Travis Kelce (34) zusammen. Und auch ihm soll sie einige Songs gewidmet haben.

Instagram / postmalone Post Malone im August 2023

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

