Tränendrama: Ann-Kathrin Bendixen erkennt sich nicht wieder

So kennt sich Ann-Kathrin wohl gar nicht! Aktuell kämpft die Influencerin an der Seite von Profi Valentin Lusin (37) um den Titel Dancing Star 2024 bei Let's Dance. Dabei muss sie immer wieder Kritikvom strengen Juror Joachim Llambi (59) einstecken – der ließ bei ihr vergangenen Freitag sogar alle Dämme brechen. Ihren emotionalen Ausbruch verstehe die einstige 7 vs. Wild-Kandidatin selbst nicht: "Ich lerne mich hier neu kennen auf einer ganz anderen Ebene und das vor gefühlt ganz Deutschland. Und das fühlt sich so komisch an, jeden da mitzunehmen, aber ich kann nicht anders", erklärt sie in ihrer Story auf Instagram.

"Die [Zeit bei 'Let's Dance'] bricht einen so richtig auf und holt alles aus einem raus an Emotionen, was geht", führt Ann-Kathrin weiter aus. Kritik sei ihr generell aber wichtig. Trotz Llambis harter Worte nach ihrem vergangenen Auftritt fühle sich der Internetstar nun aber guter Dinge. "Ich fühl's diese Woche, ich mag's und ich fühle mich wirklich wohl", stellt die 24-Jährige klar.

Valentin hat zumindest nichts an seiner fleißigen Tanzpartnerin auszusetzen – ganz im Gegenteil! "Ich weiß halt, wie hart Ann-Kathrin trainiert", äußerte er sich im Anschluss der vergangenen Sendung gegenüber RTL. "Ich weiß, dass sie abends im Hotelzimmer alles durchgeht, noch mal mit ihrem Freund trainiert, der dann irgendwie Probe stehen muss für sie. Sie hängt wirklich alles rein!", lobte der frischgebackene Papa seinen Schützling.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Hartwich, Ann-Kathrin Bendixen und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Valentin Lusin und Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Überrascht es euch, dass Ann-Kathrin sich nicht wiedererkennt? Ja, sie wirkt sonst immer so tough! Nein, ich hätte sie schon eher emotional eingeschätzt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de