Fies? Travis Barker teilt Foto von Kourtney auf der Toilette

Travis Barker (48) lässt seine Frau Kourtney Kardashian (45) hochleben – und nimmt sie dabei auf die Schippe! Anlässlich Kourts 45. Geburtstag am 18. April veröffentlicht der Blink 182-Drummer jetzt eine ganze Reihe süßer Schnappschüsse auf seinem Instagram-Profil. Doch über eines der Fotos dürfte sich das Geburtstagskind wohl etwas ärgern, denn das zeigt es in einer ziemlich intimen Situation: Auf dem besagten Pic sitzt die The Kardashians-Protagonistin auf der Toilette und blickt direkt in die Kamera. Die Fans sind davon wohl ebenfalls nicht sonderlich begeistert. "Was ist das letzte Foto? Es hat so gut angefangen, Mannomann" oder auch "Das ist so ein typischer Ehemann-Post", kommentieren beispielsweise zwei User das Posting.

Doch neben diesem Bild veröffentlicht der Musiker auch einige niedliche Fotos aus den vergangenen Monaten: Auf einer Aufnahme kuscheln Travis und Kourtney beispielsweise auf einem Boot, auf einer weiteren liegt die stolze Mama gemeinsam mit ihrem Baby Rocky im Bett. Zudem verfasst der Familienvater ein paar liebevolle Zeilen: "Alles Gute zum Geburtstag an meine wunderschöne Frau, meine Seelenverwandte und meine beste Freundin für immer. Ich liebe dich und ich liebe unser gemeinsames Leben."

In ihrem vergangenen Lebensjahr ging für Kourtney ein großer Traum in Erfüllung: Gemeinsam mit Travis durfte sie nach mehreren erfolglosen Kinderwunschbehandlungen endlich ihren kleinen Sohn Rocky auf der Welt begrüßen. Während der Schwangerschaft schwärmte die Unternehmerin in höchsten Tönen in ihrer TV-Show "The Kardashians": "Ich meine, es fühlt sich wirklich wie ein Wunder an, schwanger zu sein und ein Baby mit der Liebe meines Lebens zu bekommen."

Anzeige Anzeige

Instagram / travisbarker Kourtney Kardashian, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Rocky

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Travis das Foto von Kourtney auf der Toilette veröffentlicht hat? Lustig, Kourtney kann garantiert auch darüber lachen. Das geht gar nicht, damit überschreitet er eine Grenze. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de