Hochzeit kann starten: Eminems Tochter Hailie feiert JGA!

Schon bald wird sie in den Hafen der Ehe schippern! Hailie Jade Mathers (28) wird ihren Freund Evan McClintock heiraten. Wann genau die Hochzeit stattfinden wird, ist nicht bekannt. Doch es lässt sich erahnen, dass es bis dahin nicht mehr so lange ist. Denn die Tochter von Eminem (51) feierte mit ihren Mädels ihren Junggesellinnenabschied. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die zukünftige Braut Schnappschüsse ihres JGAs. Als einzige in Weiß gekleidet, sitzt Hailie neben ihren Freundinnen auf einem Boot in Tampa Bay, Florida.

Während der gesamten Zeit hielt der Promi-Nachwuchs ihre Fans fleißig auf dem Laufenden. Bevor siemit ihren Freundinnen feierte, gab sie einen kleinen Einblick in die Vorbereitungen. Die 28-Jährige teilte im Netz ein Video, welches sie unter anderem beim Packen für den JGA-Trip zeigt. "Packt mit mir für meine Bachelorette-Party", erklärte Hailie strahlend und gewährte ihrer Community Einsicht in ihren Koffer.

Hailie und ihr Auserwählter sind seit vielen Jahren ein Paar. Im Februar 2023 kam es dann zu einem großen Schritt für die beiden – Evan stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Nur wenige Monate später, im Mai desselben Jahres, ließ sich das Paar bei einer Verlobungsparty von Familie und Freunden feiern. Gefeiert wurde in einer Rooftop-Bar in Detroit – Hailie und Evan trugen edle Outfits, wie die Instagram-Aufnahmen zeigen.

Instagram / hailiejade Hailie Jade feiert ihren JGA, April 2024

Instagram / hailiejade Eminems Tochter Hailie Jade (r.) mit ihrem Freund

