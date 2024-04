John Travolta ehrt Bruce Willis beim "Pulp Fiction"-Jubiläum

"Pulp Fiction" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum! Einige Stars haben dem Erfolg des Action-Thrillers vom legendären Filmemacher Quentin Tarantino (61) ihren großen Durchbruch zu verdanken. Unter anderem konnten heutige Hollywood-Größen wie Uma Thurman (53), Samuel L. Jackson (75), Bruce Willis (69) und John Travolta (70) in ihren Rollen mit ihrem Schauspieltalent überzeugen. Letzterer erinnert sich nun an die tolle Zeit mit seinen Kollegen zurück – vor allem mit dem "Stirb langsam"-Star Bruce harmonierte es. Die beiden Schauspieler kannten sich bereits von einem gemeinsamen Film. "Wir waren schon Freunde. [...] Es war sehr einfach, zusammen zu sein und zu entspannen. Und es herrschte echte Fürsorge", schwärmt John bei dem TCM Classic Film Festival gegenüber ET.

Anlässlich des 30. Jubiläums wurde "Pulp Fiction" auf dem Filmfest in Hollywood vorgeführt. Neben John und seiner Tochter Ella Bleu war auch ein Teil von Bruce' Familie anwesend. Während der an Demenz erkrankte Filmstar aus gesundheitlichen Gründen nicht selbst teilnehmen konnte, vertraten ihn seine Frau Emma Heming (45) und Tochter Tallulah Willis (30). Das Model entschied sich für einen eleganten Look aus schwarzem Kostüm, High Heels und einem hellen Satin-Oberteil. Die 30-Jährige rundete ihren legeren Look bestehend aus Jeans und Blazer mit einer Cap mit der Aufschrift "Bruce" ab.

Tallulah ist eine von drei gemeinsamen Töchtern von Bruce und seiner früheren Ehefrau Demi Moore (61). Obwohl die beiden Film-Berühmtheiten Ex-Partner sind, pflegen sie ein gutes Verhältnis. Zu seinem Geburtstag teilte die "Ghost"-Darstellerin einige Schnappschüsse von den beiden. Unter anderem sieht man, wie Demi Bruce unterstützend zur Seite steht. "Herzlichen Glückwunsch, BW! Wir lieben dich und sind so dankbar, dich zu haben", kommentierte sie ihren Beitrag auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images "Pulp Fiction"-Stars Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Uma Thurman und John Travolta

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma Heming und Tallulah Willis, April 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wusstet ihr, dass John und Bruce in dem Film mitgespielt haben? Na klar! Der Film ist Kult. Das muss man wissen! Nee, wusste ich gar nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de